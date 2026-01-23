The Beatles en Zapopan, celebran el legado de la banda con concierto conmemorativo

Por tercer año consecutivo, Cultura Zapopan se suma a la celebración mundial en homenaje a The Beatles, el icónico cuarteto de Liverpool. Este año, el evento conmemora el 57 aniversario de su último concierto, ofrecido desde la azotea del edificio de Apple Corps en Liverpool, en 1969.

El homenaje se llevará a cabo este viernes 30 de enero, a partir de las 17:00 horas en el Centro Cultural Constitución (Avenida Manuel M. Dieguez número 369 esquina Constitución, 45180 Zapopan) y l a entrada es libre para toda la comunidad.

Como ya es tradición, los grupos musicales se presentarán desde las alturas, mientras el público podrá disfrutar del espectáculo desde la explanada.

Se recomienda a los asistentes llevar banquitos, tapetes, mantitas o algún asiento portátil para disfrutar cómodamente del concierto.

Además, el evento contará con un concurso de disfraces, donde todas y todos están invitados a asistir como su Beatle favorito y sumarse a la fiesta. Esta dinámica busca involucrar a los asistentes de manera activa, fomentando la diversión y el espíritu de la icónica banda británica.

Asimismo, para esta edición, Cultura Zapopan presentó la alineación de bandas invitadas que participarán en el concierto en la azotea: Tributo a The Beatles:

José Luis Muñoz – Pianista

Jazz Street

Coro Infantil de Zapopan

Purple Cakes Rock Band

Garden Fete – Tributo a The Beatles

Let It Beat – Beatles/Rock 60s

Desde su primera edición, la conmemoración en Zapopan no solo celebra la música de The Beatles, sino que se ha consolidado como una experiencia cultural completa, combinando presentaciones musicales, actividades recreativas y encuentros para fans de todas las edades.

Con esta iniciativa, Cultura Zapopan reafirma su compromiso con la difusión de la música y las artes, celebrando iconos culturales que marcaron la historia de la música mundial y siguen siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones.

