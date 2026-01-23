Ana Clavel gana el Premio Mazatlán de Literatura 2026 con 'Autobiografía de la piel'

La escritora Ana Clavel fue anunciada como ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2026 por su más reciente obra “Autobiografía de la piel” . La entrega del galardón se realizará el 7 de febrero durante la Velada de las Artes en el Teatro Ángela Peralta, en el marco de las festividades culturales del Carnaval Internacional de Mazatlán.

El jurado, presidido por el periodista y editor Braulio Peralta, reconoció que la decisión fue especialmente difícil debido a la gran cantidad de obras publicadas en 2025. Sin embargo, “Autobiografía de la piel” se impuso por su carácter innovador y por ser considerada una aportación significativa a la literatura contemporánea mexicana.

Te puede interesar: Lanzan libro ilustrado de Antonio Gaudí en el aniversario de su muerte

La ceremonia contó con la presencia de Óscar García Osuna, director del Instituto de Cultura Mazatlán; el escritor Juan José Rodríguez y Gabriela Montaño, coordinadora del premio.

La obra

Autobiografía de la piel no es una autobiografía convencional: en sus páginas, la piel misma se convierte en narradora y protagonista simbólica. A través de una combinación de novela, ensayo y fragmentos poéticos, Clavel invita al lector a recorrer experiencias íntimas donde la piel refleja cicatrices, caricias, estremecimientos y recuerdos.

El libro aborda temas como el amor, la sensualidad, la identidad y la transgresión, explorando la relación entre el cuerpo y la subjetividad desde una perspectiva femenina y contemporánea. La narrativa de Clavel se caracteriza por un lenguaje cuidado, con una mezcla de poesía y prosa reflexiva, que convierte a la lectura en una experiencia sensorial y emocional.

“Autobiografía de la piel surge" de la reflexión sobre cómo nuestra piel guarda historias, emociones y secretos que el lenguaje a veces no puede expresar. Es un intento de escuchar al cuerpo y de dar voz a lo que sentimos de manera íntima”, ha explicado la autora en entrevistas recientes.

¿Quién es Ana Clavel?

Nacida en la Ciudad de México en 1961, Clavel es una de las escritoras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea . Maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM, cuenta con una trayectoria sólida que abarca narrativa, ensayo y poesía, y ha sido reconocida con numerosos premios literarios a lo largo de su carrera.