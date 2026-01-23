Un retrato de George Washington que inspiró el dólar, vendido por millones en Nueva York

La obra Gilbert Stuart, un polar retratista de EU, que sirvió como inspiración para el diseño del billete e 1 dólar, fue vendida este viernes por casi tres millones de dólares en la cede de subastas de la casa Christie's en Nueva York.

El retrato de George Washington, esta pintado al óleo y se le ve vistiendo una camisa de volantes y mirando al pintor con un semblante serio. El precio del cuadro supero el estimado de entre 500 mil y 1 millón de dólares tras una puja encarnizada que acabó con aplausos y vítores por parte del público.

Los 100 Stuart's

La pieza había captado el interés de la prensa al ser uno de los más de cien retratos de Stuart que sirvieron como modelo para crear la imagen de Washington que aparece en el billete de un dólar.

También revalorizó el cuadro el hecho de que el expresidente James Madison encargó la obra a Stuart en 1804, mientras ocupaba el cargo de secretario de estado bajo la administración de Thomas Jefferson. Este dato ha tenido "gran repercusión" y ha llamado la atención de nuevos compradores, según dijo Marta Willoughby, consultora especializada en Christie's, que antes de la venta confiaba en que el cuadro superase su precio estimado.

Según la entidad, la emblemática pintura "refleja la reverencia y el respeto" que le dieron a Washington "aquellos que lo conocieron mejor", y sirve además como muestra del "virtuosismo" de Stuart, uno de los retratistas más relevantes de su época.

Stuart, que a lo largo de su trayectoria pintó a los seis primeros presidentes de EU, es mayormente conocido por "The Athenaeum Portrait", un retrato inacabado de George Washington datado de 1796.

Celebran 250 años de independencia

El cuadro subastado hoy por 2.8 millones de dólares, propiedad hasta ahora de la Universidad Clarkson (Potsdam, Nueva York), se vendió junto a otras 43 obras en la subasta “America at 250”, que celebra los 250 años de la independencia de Estados Unidos con piezas relacionadas de una u otra forma con la historia del país. En total, la subasta recaudó 35.5 millones de dólares y vendió el 96 % de las piezas, según un comunicado de Christie's.

Entre las obras más caras de la venta se encuentran una copia impresa de un borrador de la Constitución de EU con correcciones de Rufus King, considerado uno de los padres fundadores, que alcanzó los 7.4 millones de dólares, así como un ejemplar de la Proclamación de la Emancipación firmado por Abraham Lincoln y subastado por 6.7 millones.

El cuadro e vendió junto a otras 43 obras en la subasta 'America at 250'. EFE/CHRISTIE´S

"Esta ha sido una venta histórica en muchos sentidos. Reunimos obras de excepcional importancia y captamos la atención del mercado. Más aún, estamos orgullosos de que esta subasta también haya atraído a un público completamente nuevo a Christie's", apuntó el director de la subasta, Peter Klarnet, en el comunicado.

TG