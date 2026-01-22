Con una extensión de setenta kilómetros cuadrados y 240 mil habitantes, el municipio de Metepec, en el Estado de México, es conocido, principalmente, por el trabajo artesanal confeccionado en barro que encuentra en el árbol de la vida la máxima representación de la alfarería.

Cada una de estas coloridas obras realizadas en barro y pintadas completamente a mano narran una historia religiosa, cultural o fantástica y forman parte de la identidad de este municipio mexicano, que invita al visitante de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, a descubrir sus más de tres siglos de historia.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, ha puesto en valor este icono de la artesanía como principal atractivo dentro de la "Ruta del Árbol de la Vida", un itinerario histórico para conocer los talleres de los más de cuatrocientos productores de barro de la zona, el antiguo convento del siglo XVI e iglesia de San Juan Bautista, e incluso el Museo del Barro.

"Este museo expone las grandes obras de los artesanos metepequenses y exhibe también la olla de barro más grande del mundo, reconocida con el Premio Guinness", ha explicado el alcalde en una entrevista a EFE.

La ruta turística incluye también distintas festividades como el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, el Paseo de la Agricultura, la Feria de San Isidro y por el Día de Muertos y de Navidad, así como otro tipo de actividades vinculadas con la gastronomía local como la Feria del Taco.

Con dos semanas de duración, el Festival Quimera encabeza la propuesta cultural de la zona con una media anual de unas 450 mil visitantes, quienes asisten para disfrutar en directo de artistas de la talla de "el hijo de Francisco Céspedes o Pablo Milanés", ha apuntado Flores.

Metepec recibe anualmente un millón de visitantes, de los que la mayoría —ocho de cada diez— proceden de municipios cercanos y de Ciudad de México, la capital del país situada a una hora en coche, mientras que el turismo internacional llega de Estados Unidos en su mayor parte.

EFE/Ayuntamiento de Metepec

El municipio de Metepec, yace situado en la quinta zona metropolitana más importante de México, figura en la lista de los 177 pueblos mágicos del país, un reconocimiento que distingue a aquellos enclaves que cumplen con una serie de estándares en materia cultural, histórica y artística.

El origen del término Metepec proviene de la lengua indígena náhuatl y significa "En el Cerro de los Magueyes", un espacio natural de alto valor ecológico, cuya relevancia cultural se remonta a épocas prehispánicas y donde en 2014 un grupo de científicos encontró un colmillo de mamut que data de 12 mil años de antigüedad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO





