Museo Nacional del Tequila reabrirá en junio: Pablo Lemus

Luego de que se diera a conocer que el Gobierno de Jalisco recuperó la legal posesión del Museo Nacional del Tequila (Munat), ubicado precisamente en el municipio de Tequila, este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que será en junio cuando sea reabierto al público.

"El Museo Nacional del Tequila volverá a abrir sus puertas en junio, con una imagen renovada y listo para recibir a visitantes de todo el mundo en uno de los destinos más representativos de nuestro estado, nuestro Pueblo Mágico de Tequila", informó Lemus Navarro en sus redes sociales oficiales.

Señaló que desde marzo pasado su operación está a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado, así como del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), "lo que ha permitido impulsar su recuperación y nuevo enfoque".

"Con trabajo en equipo y una visión clara, devolvemos este espacio a las y los jaliscienses para fortalecer nuestra cultura y orgullo por el tequila, símbolo de Jalisco ante México y el mundo", señaló el gobernador en su publicación.

El Museo del Tequila se hallaba cerrado al público, arbitrariamente, desde octubre de 2024 , a la llegada a la administración del hoy ex alcalde de ese municipio, Diego Rivera Navarro, quien se encuentra en prisión señalado por la Federación por presuntos nexos con el crimen organizado, además del delito de extorsión. Entonces se decía que Diego Rivera había utilizado el museo para convertirlo en su casa.

Fue en junio del año pasado cuando la Fla Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que inició investigaciones contra Rivera Navarro por haber hecho modificaciones a un recinto histórico sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), asegurando el inmueble bajo la carpeta de investigación FEIDA-JAL/ 0000616/ 2025.

Fue en marzo de este 2026 cuando la consejera Jurídica del Estado, Tatiana Zúñiga, notificó que luego de los procesos emprendidos el Gobierno de Jalisco obtuvo la legal posesión del inmueble para su administración, aunque entonces el ayuntamiento se había negado a entregar las llaves del Museo "argumentando que no las tenían".

Sin embargo, tras conseguir ingresar y comprobar que el recinto sí había sido modificado, por lo menos para fines "de oficina" (pues no se comprobó que el alcalde hubiera vivido ahí), se comenzó con su rehabilitación en busca de poder reabrirlo al disfrute del público y visitantes, locales y extranjeros .

SV