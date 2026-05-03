Con homenaje a la poeta Patricia Medina, inauguran la Feria Municipal del Libro en Guadalajara

Por su aporte a la identidad cultural de la ciudad y una labor de más de 30 años como poeta, editora y formadora de talentos a través de su editorial Literaria, Patricia Medina fue reconocida durante la inauguración de la 57° edición de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara. Como parte del tributo, su ópera prima, Trayectoria del ser , estará disponible para descarga de manera gratuita a través de la plataforma GDLee .

La ceremonia se llevó a cabo este sábado 2 de mayo en el Patio de la Presidencia Municipal. Reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno, la Cámara de Comercio de Guadalajara y la comunidad intelectual de la ciudad, con lo que se dio inicio a los 16 días que durará la feria en el Centro Histórico. El evento convivió con el Festival Bien de Noche y la venta nocturna de libros se extendió hasta las 22:30 horas.

Patricia Medina nació en Guadalajara el 30 de diciembre de 1947 . Fundó la Asociación de Autores de Occidente y ha sido galardonada con Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, entre otros. Algunos de sus poemas son Tú no querías venir…, Yo amaba de mis ojos… y Dormirme en mí, para soñarme otra…

CORTESÍA.

En tanto, la feria tendrá la participación de 54 expositores, como librerías locales, editoriales independientes y la Feria del Cómic. Se llevará a cabo del 2 al 17 de mayor de las 10:00 a las 20:00 horas en los Portales de la Presidencia Municipal y el Andador Pedro Loza. La entrada es gratuita.

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Además de la venta de libros, e stán programas 120 actividades como presentaciones editoriales, charlas, conferencias y conciertos , principalmente en el escenario principal, ubicado en el Andador Pedro Loza y la calle Independencia. En total habrá más de 38 mil ejemplares divididos en distintas categorías: 60 por ciento interés general, 10 por ciento especializados, 10 por ciento con temática religiosa y el resto dividido en contenidos esotéricos, material didáctico e ilustración.

Poemas de Trayectoria del Ser, obra de Patricia Medina

Los siguientes dos poemas de Patricia Medina forman parte de su libro Trayectoria del Ser (1987), publicado por la Universidad de Guadalajara y recientemente reeditado por GDLee editorial digital.

Se dice amor

Se dice amor a solas

si pertenece al sitio

donde la carne esquina con el aire;

se repite al dormir, al levantarse,

amor por un minuto como prohibir el tiempo;

cada vez mas especie y menos cosa,

enamorarse,

al descuido de un hombro vendedor de manos

negar el tú,

hundirse por el cause del nosotros.

Decir amor si nadie,

si soledad, si llanto,

si lo matan.

Porque duele,

decir amor lo cambia.

Porque esto atañe a todos,

y lo saben.

Yo soy mi casa

Yo soy mi casa a donde voy,

defiendo el fuego

y no permito que se altere el vino,

sé dragarme cuando me inundo de otros,

vivo apenitas

con la sombra y la luz indispensables.

con un guardián al centro

puedo abarcar un cuerpo,

trastornar el orden para un huésped,

soy mi salón, mi hábito de versos;

para llegar a mí hay que rodear el mar.

Mi fachada es de tierra,

invisible en las noches,

por las mañanas voy rodeada de palabras,

puedo ser grieta, tallo y hasta flor.

Yo soy mi casa sin canarios ni perros,

la ciudad no me mira en esta isla

que baten las palmeras de mi piel.

Pero habré de fugarme

para fundar un pueblo entre las olas.

SV