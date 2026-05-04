En mayo, los escenarios universitarios de Guadalajara se convierten en un mapa de inquietudes jóvenes: la memoria como refugio, la adolescencia como territorio incierto, la identidad como pregunta abierta.

La nueva cartelera de Cultura UDG reúne cinco propuestas surgidas del proyecto “Escena UDG”, una plataforma que apuesta por creadores emergentes con voz propia.

La programación -que tendrá como sedes el Teatro Experimental de Jalisco, el Estudio Diana y el Teatro Vivian Blumenthal- es, en palabras de Virginia Guardado, coordinadora de Artes Escénicas y Literatura, un punto de encuentro entre talentos en formación y artistas con trayectoria. Más que una cartelera, se trata de una conversación generacional que busca resonar con públicos diversos.

La danza abre una de las rutas más sensibles del programa. “¿Te acuerdas?”, dirigida por Marifer Rincón, se presenta como un ejercicio íntimo sobre el acto de recordar: “volver a pasar por el corazón”.

Cuatro bailarinas construyen, desde la experimentación, un recorrido emocional que invita a revisitar aquello que permanece en la memoria, los días 21 y 28 de mayo.

En el terreno teatral, la juventud aparece como eje transversal. “De la prepa a la escena”, de Alberto Magaña, nace de escuchar -literalmente- a estudiantes de preparatoria.

De esas conversaciones surge Teatro Latente, un espacio donde la experiencia adolescente se transforma en materia escénica: dudas, búsquedas y urgencias que pocas veces encuentran lugar en el discurso adulto.

Esa misma etapa vital se desdobla en otros registros. “Freak show”, con funciones el 3 y 10 de mayo, explora el amor y las emociones desde la comedia, mientras que “2:14 p.m.” (17 y 24 de mayo) pone el foco en la distancia -y posible reconciliación- entre padres e hijos.

La inquietud por la identidad también atraviesa “Despertar de primavera”, dirigida por Alejandro Mendicuti, donde el despertar sexual y las tensiones sociales que lo rodean se convierten en motor dramático. La obra dialoga con adolescentes creadores, en un proceso que desdibuja la línea entre formación y creación profesional.

Más cruda, “Kiwi”, bajo la dirección de Yadira Jiménez Salazar, sitúa su historia en una ciudad que se maquilla para un gran evento -adaptado aquí al Mundial de Futbol- mientras decide qué vidas merecen visibilidad y cuáles quedan fuera del encuadre. Es teatro que incomoda, que señala.

El cierre de la cartelera se ancla en la memoria histórica. “De Josef para mi amigo Fred”, de Sergio Quiñónez, recupera la historia de un hombre homosexual perseguido durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde el teatro jurídico, la puesta articula arte y derechos humanos, recordando que el escenario también puede ser un espacio de justicia simbólica.

En conjunto, la programación no busca una sola respuesta, sino múltiples preguntas. Diversidad temática, riesgo formal y compromiso con el presente son las constantes de una cartelera que confirma algo: la escena universitaria no es promesa futura, sino presente vivo en Guadalajara.

La maestra Virginia Guardado agregó que el encuentro de nuevos y reconocidos talentos que coordinan las obras fortalecerá la vida cultural de la ciudad.

“Nos complace presentar la cartelera de mayo de un proyecto llamado ‘Escena UDG’, que se programa a través de una convocatoria donde todos los creativos que tengan preparada una puesta en escena para presentarse, aspiren a un lugar en la programación en alguno de estos tres espacios escénicos”, expuso la coordinadora, al tiempo que recalcó la diversidad de temas programados.

CT