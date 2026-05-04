La comedia clásica de Sor Juana Inés de la Cruz regresa a los escenarios tapatíos para demostrar que los textos del siglo XVII siguen dialogando con el presente. La Compañía Nacional de Teatro presentará “Los empeños de una casa” en el Conjunto Santander de Artes Escénicas; la obra, considerada una de las piezas teatrales más importantes del repertorio novohispano, ha demostrado una vigencia particular gracias a la forma en que aborda emociones universales, como lo es el amor.

Para la directora del montaje, Aurora Cano, el secreto de esa permanencia radica en la profundidad con la que la autora comprendió la condición humana.

“Su gran virtud fue haber entendido perfectamente la naturaleza del amor y de las emociones humanas: los celos, el deseo, el desamor, la angustia, el desasosiego”, explicó, en entrevista con EL INFORMADOR. “Sus textos tienen una fuerza amorosa con la que todos nos identificamos en algún momento de nuestra vida”.

Lejos de concebirse como una pieza solemne o distante, “Los empeños de una casa” se presenta como una comedia construida a partir de enredos sentimentales y malentendidos que se desarrollan con ritmo ágil y humor. La propuesta escénica busca recuperar el carácter festivo del teatro barroco, integrando música y participación del público.

La directora explica que el objetivo principal es que el espectador disfrute la experiencia sin sentirse intimidado por la complejidad del lenguaje. “Lo que buscamos es que la gente pase un momento agradable escuchando un lenguaje extraordinario, pero que no por extraordinario deja de ser divertido y cercano”, afirmó.

Adaptar sin perder la esencia

La puesta en escena incorpora elementos musicales que evocan la tradición teatral del siglo XVII, cuando las funciones incluían canciones y momentos de interacción con la audiencia. En esta versión, la obra se desarrolla con acompañamiento de boleros, lo que permite establecer un puente emocional entre el texto clásico y la sensibilidad contemporánea.

Uno de los retos centrales del montaje ha sido mantener la integridad del texto original y, al mismo tiempo, facilitar su comprensión para el público actual. Para lograrlo, el equipo creativo realizó ajustes lingüísticos que respetan la estructura poética de la obra.

Según explicó Cano, el trabajo consistió en actualizar ciertas expresiones que han cambiado de significado con el paso del tiempo, evitando confusiones sin alterar la esencia del texto. “Sí hubo ciertas actualizaciones, porque algunas palabras del siglo XVII significaban una cosa y en el siglo XXI significan otra. Sin embargo, puedo decir que el 80% del texto permanece intacto; es, en esencia, la obra de Sor Juana”, indicó.

La producción surgió originalmente como parte de la celebración por el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, un contexto que permitió reflexionar sobre la importancia de los clásicos en la historia cultural del país. Tradicionalmente, las conmemoraciones del recinto incluían la puesta en escena de “La verdad sospechosa”, de Juan Ruiz de Alarcón. Sin embargo, el equipo creativo decidió apostar por una obra distinta que representara otra voz fundamental del siglo XVII.

La elección de “Los empeños de una casa” respondió a la intención de equilibrar la presencia de los grandes autores del periodo y reconocer el lugar de Sor Juana dentro del canon dramático.

Desde su estreno, la obra ha realizado presentaciones en diversas ciudades y ha formado parte de giras nacionales e internacionales, consolidándose como una de las producciones emblemáticas de la Compañía Nacional de Teatro.



El público como centro de la experiencia

Para el actor Fernando Sakanassi, integrante del elenco, uno de los aspectos más significativos del montaje es la manera en que coloca al espectador en el centro de la experiencia escénica.

El intérprete considera que la obra funciona precisamente porque no se aborda como un ejercicio académico, sino como una propuesta que dialoga con la actualidad.

“No estamos haciendo arqueología teatral. Estamos presentando un texto que sigue teniendo vida, porque habla de la condición humana y de emociones que todos reconocemos”, expresó.

El actor subrayó que la respuesta del público ha sido positiva en contextos muy distintos, desde comunidades pequeñas hasta grandes ciudades, lo que confirma la capacidad del texto para conectar con espectadores de diversas edades y experiencias. La llegada de la obra a Guadalajara forma parte del programa de sedes regionales impulsado por la Compañía Nacional de Teatro, cuyo objetivo es establecer vínculos permanentes con distintas ciudades del país.

En ese sentido, la capital jalisciense se ha convertido en un punto estratégico para la difusión del teatro clásico; Guadalajara fue la primera sede regional de la compañía en 2023, cuando presentó una producción en el histórico Teatro Degollado. La nueva visita refuerza la intención de mantener una presencia constante en la ciudad.

“Esperamos que nuestra presencia en Guadalajara siga siendo constante y que no se trate de un evento aislado. La compañía es nacional, es decir, pertenece a todos”, dice la directora Aurora Cano.

El amor como tema universal

Más allá de su valor histórico, la permanencia de la obra se explica por la universalidad de su tema central. El amor, con sus contradicciones y conflictos, continúa siendo una experiencia común para cualquier generación.

Aurora Cano reconoce que, a pesar de los cambios sociales y culturales, las emociones humanas siguen respondiendo a patrones similares. “Seguimos enfrentando los mismos dilemas sentimentales. El amor sigue siendo complejo y contradictorio, y precisamente por eso los textos de Sor Juana siguen teniendo sentido”, finalizó.

Una experiencia enriquecedora

La historia de “Los empeños de una casa” gira en torno a una serie de enredos amorosos provocados por decisiones impulsivas, celos y confusiones sentimentales que se desarrollan en el interior de una casa, donde los personajes intentan ocultar sus deseos y resolver sus afectos, generando situaciones cómicas que cuestionan una duda universal: si las personas se enamoran siempre de la persona equivocada o repiten los mismos errores en sus relaciones.

La puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro se presentará en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas los días 7 y 8 de mayo, a las 19:00 horas, con una duración aproximada de 90 minutos.

Boletos desde 450 pesos, con descuentos disponibles para estudiantes, docentes y personas adultas mayores en taquilla.

CT