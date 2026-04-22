Día del Libro: ¿Por qué se regalan libros y una rosa este día y qué sorpresas prepara Guadalajara?

Cada 23 de abril, el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha, impulsada por la UNESCO en 1995, conmemora una asombrosa coincidencia histórica: el fallecimiento en 1616 de tres gigantes de la literatura universal como Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

La leyenda de la rosa y el dragón

La tradición de regalar una rosa roja proviene de Cataluña, España, por la festividad de Sant Jordi. La leyenda narra que el caballero venció a un temible dragón para salvar a una princesa, y de la sangre de la bestia brotó un hermoso rosal. Los libreros catalanes adoptaron la costumbre de obsequiar una flor por cada libro vendido.

Hoy en día, esta práctica se ha exportado a múltiples países, convirtiendo el intercambio de un libro y una flor en un símbolo universal. Es un recordatorio de que la literatura florece en las manos de quien la comparte, creando un puente inquebrantable entre el autor, el librero y el lector apasionado que busca sumergirse en nuevas historias.

La celebración en México: Pasión por las letras

En nuestro país, el Día Mundial del Libro transforma plazas y recintos en auténticos santuarios de lectura. Las librerías ofrecen descuentos especiales, mientras que diversas instituciones organizan círculos de lectura y talleres gratuitos. El objetivo principal es democratizar el acceso a la literatura y acercar a las nuevas generaciones al hábito de leer.

La dinámica mexicana destaca por su enfoque comunitario, donde el libro es un pretexto perfecto de convivencia. Se realizan intercambios masivos de ejemplares usados en parques, lecturas dramatizadas en teatros y campañas en redes sociales para compartir fragmentos favoritos, demostrando que la literatura sigue viva y en constante evolución en todo el territorio nacional.

Guadalajara y el magno homenaje a Juan Rulfo

Como capital cultural, nuestra ciudad brilla gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que este 2026 conmemora su 40 aniversario. Para celebrarlo, se ha organizado un monumental maratón de lectura en voz alta dedicado a la novela "Pedro Páramo", rindiendo homenaje al ilustre escritor jalisciense Juan Rulfo a cuatro décadas de su fallecimiento.

El magno evento tendrá como sede principal la Explanada de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG) este jueves 23 de abril a partir de las 10:00 am hasta las 17:00 pm. El banderazo de salida será encabezado por Juan Carlos y Pablo Rulfo, hijos del autor, junto a Marisol Schulz, directora de la FIL. Habrá lecturas simultáneas en preparatorias y bibliotecas, con una participación estimada de 50 mil lectores en todo nuestro estado de Jalisco.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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KR