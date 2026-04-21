La cinta "Hermanos" surgió luego de que las directoras y hermanas, Carol y Marina Rodríguez se dieran cuenta que las nuevas generaciones de su barrio "se encuentran en las mismas condiciones de subordinación de siempre" sin embargo, dichos jóvenes sí se muestran orgullosos de sus orígenes y no tienen miedo a mostrar sus sueños y frustraciones.

En ese sentido, las directoras explicaron en rueda de prensa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) que ellas comparten un mismo origen con los personajes de "Hermanos", pues las Rodríguez son hijas de migrantes provenientes de Cataluña, en la península española, una región marcada por su carácter industrial.

A través de esta similitud, Carol y Mariana crearon dicha cinta que busca transmitir una reflexión sobre la identidad, el desarraigo y la dificultad de encontrar un lugar de pertenencia.

"Entonces, un poco sí que es verdad que también queríamos que transmitiera ese sentido de nosotras, sobre la identidad, el encontrarse en situaciones de racismo, quizá también cualquier elemento, también enfrentarte a muchas cosas que tienen en una fiesta, ¿no? Te sientes que no perteneces, pero a veces hay una distancia entre tú y las otras personas que viven en la misma ciudad " mencionó Marina Rodríguez.

Para Carol las productoras y los coproductores, están acostumbrados a desarrollar películas con una mirada diversa, global y cultural, sin embargo, encontraron en esta historia una oportunidad para conectar distintas realidades.

El resultado, señaló, demuestra que existe una sintonía que va más allá de las diferencias culturales, la historia, aunque situada en un contexto específico, encuentra eco en México y en otros países, al estar atravesada por experiencias universales, vínculos humanos e historias comunes protagonizadas por personajes entrañables.

"A veces puede verse esta sintonía, no solamente de culturas, pero que al final es una historia que se replica también en México, en otros países, ¿no? Y que es vinculada por la humanidad y sobre todo estas historias, pues son historias comunes y eso es lo hace personajes entrañables" detalló.

¿De qué trata hermanos?

La cinta sigue a Ayman, un adolescente de ascendencia marroquí cuya rutina cambia por completo cuando recibe una inesperada invitación a la fiesta de cumpleaños que se celebrará en la casa donde trabaja su madre como empleada del hogar.

Acompañado por sus inseparables amigos, Eric y Rober, se adentrará en la zona alta de Barcelona, en un recorrido tan fascinante como incómodo, donde las tensiones, los prejuicios y los secretos pondrán a prueba la solidez de su amistad.

A sus quince años, Ayman, Rober y Eric han construido un vínculo inseparable entre las calles de un barrio de la periferia barcelonesa, aunque cada uno carga con un origen distinto —sus familias llegaron desde Marruecos, Andalucía y República Dominicana—, los tres comparten una misma sensación: crecer en un entorno que les da identidad y refugio, pero que al mismo tiempo parece imponer límites a todo aquello que sueñan alcanzar.

"Hermanos" se proyectará la tarde de este martes 21 de abril a las 18:00 horas en la Sala Guillermo del Toro como parte de las galas a beneficio del FICG.

La cinta es una coproducción de Fasten Films y Cobalt Films de España, Saga Film de Bélgica y Mart Film de México, en nuestro país la producción en México corrió a cargo de la productora mexicana Martha Orozco de Martfilms y del Catalán Adrià Monés como productor mayoritario de Fasten Films en España con quienes se ha establecido una relación estrecha y preparan ahora nuevas coproducciones.



YC