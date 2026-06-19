Viernes, 19 de Junio 2026

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El barrio también escribe su historia

El libro titulado “En un lugar de la cancha de cuyo barrio no quiero olvidarme” apuesta por preservar esas historias que suelen quedar fuera de los relatos oficiales

Por: El Informador

“En un lugar de la cancha de cuyo barrio no quiero olvidarme” de Óscar Tagle es el primer libro coeditado en Cultura Guadalajara. CORTESÍA

“En un lugar de la cancha de cuyo barrio no quiero olvidarme” de Óscar Tagle es el primer libro coeditado en Cultura Guadalajara. CORTESÍA

Hay ciudades que se cuentan a través de sus monumentos y otras que se narran desde sus calles. Guadalajara pertenece a estas últimas. Su identidad no sólo habita en las plazas, los mercados o las avenidas emblemáticas, sino también en los terrenos de tierra donde durante décadas rodó un balón.

Con la publicación de “En un lugar de la cancha de cuyo barrio no quiero olvidarme”, del escritor tapatío Óscar Tagle, Cultura Guadalajara inaugura una nueva etapa editorial que apuesta por preservar esas historias que suelen quedar fuera de los relatos oficiales. 

Se trata del primer libro impreso y coeditado por la actual administración municipal, un proyecto realizado junto con el Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi y que se integra a la colección Biblioteca Tapatía.

Más que un libro sobre futbol, la obra es un recorrido por la Guadalajara que vio nacer a generaciones de jugadores, cronistas y personajes vinculados al balompié. A través de 13 entrevistas y perfiles, Tagle recupera voces que permiten entender cómo el barrio fue durante décadas una escuela de identidad, pertenencia y sueños.

Literatura para recordar

Sin duda, la publicación marca un momento significativo para la política cultural de Guadalajara. En tiempos dominados por la inmediatez digital, apostar por el libro impreso representa una declaración de principios: preservar la memoria local y fortalecer los vínculos entre la ciudadanía y su historia.

El libro ya se encuentra disponible para su consulta y distribución en los canales oficiales de Cultura Guadalajara.

CT

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