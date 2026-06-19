Art Basel rompe récords; venden cuadro de Picasso en 35 MDD

El cuadro 'Le peintre et son modèle dans un paysage' (1963), de Pablo Picasso, fue vendido por 35 millones de dólares en una de las primeras operaciones realizadas durante la feria Art Basel que se celebra hasta este domingo en las ciudades de Basilea, Miami Beach, Hong Kong y Paris

Un óleo vendido por la galería Hauser & Wirth, que también gestionó la adquisición de dos obras de Cy Twombly, 'On Returning from Tonnicoda' (1973) por cinco millones de dólares y 'Sperlonga Drawing' (1959) por 2,5 millones, además de 'Les Fleurs' (2009), de Louise Bourgeois, por 2,5 millones.

Según los datos publicados por Art Basel, otra de las ventas importantes ha sido la de un lienzo de Willem De Kooning, que ha alcanzado "una cifra millonaria" que no ha sido facilitada por la galería Gagosian, que solo ha señalado que ha sido adquirida por una importante colección privada de Asia.

Una pintura del recientemente fallecido David Hockney, 'Studio Interior #2' (2014), fue vendida por 8,5 millones de dólares y un dibujo del mismo autor para iPad de la serie 'The Arrival of Spring in Woldgate', por 650 mil dólares.

'Peinture 146x97cm, 31 janvier 1954', de Pierre Soulages, fue colocada por 3 millones de dólares, misma cifra que alcanzo 'Sudden Wave', de Helen Frankenthaler.

Mientras que una instalación de Isa Genzken realizada con piezas de avión reutilizadas fue comprada por un museo europeo por 1,2 millones de euros y otra de Tracey Emin, 'Knowing My Enemy' (2002), por 1,25 millones de libras (1,6 millones de dólares).

Y la monumental 'El Obelisco azul con flores' (1952), de Niki de Saint Phalle, se fue a un museo privado francés por más de un millón de euros.

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AO

