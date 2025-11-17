La reconocida escritora y periodista argentina, Mariana Enríquez, cuyas obras que combinan el terror sociopolítico, lo fantástico y el realismo gótico, no tuvo reparos en criticar la más reciente producción del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, el aplaudido filme de “Frankenstein”.

En una charla como invitada especial para el programa "La Broma Infinita", con Sebastián De Caro, Lu Agosta, Romi Pereyra y Ceci Bona, Enríquez confesó que considera que las modificaciones hechas por el director mexicano provocan un desbalance total en cómo se entiende la narrativa original de la novela y en la percepción que se lleva el público del monstruo creado en 1818 por Mary Shelly.

La plática fue publicada el pasado 11 de noviembre por los canales oficiales de GELATINA, un canal de streaming y medio independiente argentino, fundado por el humorista y conductor, Pedro Rosemblat.

Una adaptación "problemática" del monstruo gótico de Shelley

Al ser cuestionada sobre su opinión respecto a la nueva película de Guillermo del Toro, Enriquez confesó que no le gustó la adaptación, explicando que la visión de Guillermo del Toro "es problemática", ya que este "se halla enamorado de su propia idea de los monstruos".

Enríquez argumentó su repuesta diciendo que las tomas y decisiones narrativas que Del Toro eliminó causan conflicto en la manera en la que se entiende a la criatura: "Decir que toda la culpa es de Víctor y que la criatura es buenísima y no hace nada malo, es problemático. La criatura es sintiente y toma decisiones que son absolutamente violentas y para provocar daño".

"Está enamorado de su propia idea de los monstruos y está viendo su idea de los monstruos y no lo que la película significa puesta hoy, con todos los discursos que están pasando. Yo creo que él lo ve disociado, no lo piensa. Piensa que es un monstruo humano, piensa que es otra cosa. No lo es, es un ser artificial", expresó la escritora.

Más que considerar que la película carece de la marca autoral de Del Toro, la autora fue enfática: se trata de que la estética es similar a la de otras "25 personas".

"Esperaba que me gustara, entonces eso sí, me decepcionó un poco. Me gustaron un par de escenas, tiene cosas muy bellas. Todo el vestuario de ella y Mia Goth en general me parece que es una diosa. Un poco desaprovechada porque se enamora del monstruo en cuanto lo ve. Yo no confiaría en Jabob Elordi como una cosa que te cae de culo en cuanto lo ves" .

Enríquez también vinculó la película con debates actuales, como el “devenir monstruo” de la Inteligencia Artificial (IA), apuntando que Frankenstein —en esta versión— puede chocar con cómo pensamos en la creación, la responsabilidad y la conciencia humana.

