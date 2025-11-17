La marca mexicana de diseño, Barragán, se encuentra en el ojo del huracán de las redes sociales tras presentar una prenda que imita a la famosa chamarra que Joaquín “El Chapo” Guzmán llevó puesta cuando fue detenido en 1993. En esta nota te contamos todos los detalles.

La pieza —una chaqueta blanca acompañada de efectos de “sangre” en su interior y promocionada con un video generado por inteligencia artificial (IA) que representa al “Chapo”—, provocó una fuerte oleada de rechazo desde que fue publicado el post.

Barragán difundió, a través de su cuenta de Instagram, imágenes donde la prenda aparece en un escenario que evoca a las viejas fotografías del penal de Altiplano. Aunque el diseño no reproduce exactamente la prenda original, está clarísimo que querían retratar el episodio en el que Guzmán fue visto por la prensa nacional en ese día lluvioso de 1993.

A todo lo anterior, hay que sumarle que la chamarra incorpora una gran mancha roja semejante a la sangre en la parte interna del forro, que es donde normalmente se encontraría la etiqueta. Tal decisión estética fue interpretada por internautas como un intento —patético— de evidenciar la violencia asociada al narco.

ESPECIAL/IG

Chamarra de “El Chapo” Guzmán enciende de inmediato al internet

La reacción del público fue unánime e instantánea. Usuarios de distintas plataformas acusaron a la marca de glorificar figuras criminales y trivializar el dolor que continúa causando el Crimen Organizado en el país.

El concepto, como ya lo mencionamos, retoma aquellas imágenes del “Chapo” Guzmán en el Altiplano —el rostro, el fondo blanco, la chaqueta gruesa—, sin embargo, lejos de agradar al internet, usuarios señalaron que solo sirve para descontextualizar y romantizar los horrorosos episodios de violencia que hubo y aún hay en el país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



