"México no llega al Mundial solo como una sede más, sino como una de las potencias culturales más importantes del mundo", expresó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en el marco de la organización de la Copa FIFA 2026.

Durante la conferencia de prensa de la Mandataria Claudia Sheinbaum de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Curiel anunció una serie de actividades para que las personas visitantes descubran la riqueza cultural de México, como el juego de pelota.

Curiel indicó que se trabaja en la mejora de 12 museos emblemáticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 46 zonas arqueológicas, incluidos sus juegos de pelota. Además, destacó que en la Ciudad de México habrá mejoras para recintos como el Museo de Antropología, el Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec.

A la par, Curiel señaló que se tendrán exposiciones sobre la relevancia del juego de pelota, visitas nocturnas y circuitos turísticos sobre la historia de México como “Deidades y mujeres constructoras del México milenario”; rutas sobre el muralismo y encuentros de artes textiles.

