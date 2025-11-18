Martes, 18 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Cultura

Cultura |

México arribará al Mundial 2026 como una gran "potencia cultural"

Claudia Curiel, titular de Cultura, indicó que se trabaja en doce museos emblemáticos del INAH, así como en cuarenta y seis zonas arqueológicas

Por: SUN .

Curiel señaló que se tendrán exposiciones sobre la relevancia del juego de pelota, visitas nocturnas y circuitos turísticos sobre la historia de México. SUN / B. Fregoso / EFE / I. Esquivel

Curiel señaló que se tendrán exposiciones sobre la relevancia del juego de pelota, visitas nocturnas y circuitos turísticos sobre la historia de México. SUN / B. Fregoso / EFE / I. Esquivel

"México no llega al Mundial solo como una sede más, sino como una de las potencias culturales más importantes del mundo", expresó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en el marco de la organización de la Copa FIFA 2026.

Durante la conferencia de prensa de la Mandataria Claudia Sheinbaum de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Curiel anunció una serie de actividades para que las personas visitantes descubran la riqueza cultural de México, como el juego de pelota.

Curiel indicó que se trabaja en la mejora de 12 museos emblemáticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 46 zonas arqueológicas, incluidos sus juegos de pelota. Además, destacó que en la Ciudad de México habrá mejoras para recintos como el Museo de Antropología, el Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec.

A la par, Curiel señaló que se tendrán exposiciones sobre la relevancia del juego de pelota, visitas nocturnas y circuitos turísticos sobre la historia de México como “Deidades y mujeres constructoras del México milenario”;  rutas sobre el muralismo y encuentros de artes textiles.

Lee: Del Toro ama "su propia idea de los monstruos": Mariana Enríquez

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones