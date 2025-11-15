México es "un país herido por violencias múltiples": Iglesia Católica

La Iglesia católica afirmó que se deben trazar nuevas rutas para la educación con el objetivo de fomentar la reconciliación y tender puentes y no muros, "porque en un país herido por violencias múltiples, esta es una urgencia pedagógica".

A través de su editorial Desde la Fe, recordó que recientemente el papa León XIV, en su carta apostólica titulada Diseñar nuevos mapas de esperanza, planteó tres prioridades sobre las siete previamente establecidas por el papa Francisco en el Pacto Educativo Global: vida interior, digital humano y paz desarmada y desarmante.

En ese sentido, León XIV pidió abrir espacios reales de silencio, discernimiento y diálogo con la conciencia, "porque los jóvenes que viven hiperestímulo y cansancio digital no necesitan más ruido, sino tiempo para reflexionar con valor, quienes son y para qué viven".

Añadió que cuando uno de cada tres jóvenes sufre agresión en la escuela, como es el caso de México, la formación intelectual no basta, sino que se requieren estos espacios.

Aunado a ello, explicó que casi siete de cada 10 menores usan redes sociales y el acceso a internet en 2022 ya era de 82% para niños de entre siete y 11 años, razón por la que, detalló, es importante promover una alfabetización digital, proyectos que no solo midan el rendimiento, así como espacios para apagar la pantalla y encender la conciencia.

Agregó que se debe fortalecer la formación en el uso de tecnologías e IA, poniendo a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica.

Además, destacó que se deben implementar políticas de paz desarmada y desarmante ante el incremento de las cifras de violencia escolar, debido a que se ha registrado una tasa de incremento de 205% en reportes de bullying, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

La Iglesia enfatizó que estas tres prioridades complementan las siete rutas del pacto educativo global: poner a la persona al centro, escuchar a niños y jóvenes, promover la plena participación de las mujeres, reconocer a la familia como primera educadora, abrirse a la inclusión, renovar economía y política al servicio del ser humano y custodiar la casa común.

Ante la coyuntura del Jubileo educativo y el 60 aniversario de la Gravissimum educationis, la Iglesia llamó a "dibujar nuevos mapas de esperanza".

"La invitación es... recordar la importancia de formar vidas", concluye el mensaje.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

