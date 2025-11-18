Arquitectura nacida para ser destino

En el tejido urbano de Jalisco, la arquitectura moderna dejó una marca discreta pero decisiva: edificios que ordenan el crecimiento de la ciudad, escuelas que dignifican el aprendizaje, plazas que reinventan el espacio público y templos que reinterpretan la tradición desde la sobriedad contemporánea. Entre esas obras, la firma del arquitecto Salvador de Alba Martín (1926-1999) aparece como un hilo conductor que revela una manera particular de entender la arquitectura: funcional, humana y profundamente vinculada con el territorio.

Ese legado recibe hoy un reconocimiento institucional sin precedentes. El Gobierno de Jalisco incorporó 25 inmuebles diseñados por De Alba al Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, en una declaratoria que no solo protege edificaciones específicas, sino que destaca la relevancia del conjunto autoral, un giro innovador que permite estudiar, comprender y conservar la obra completa de un creador fundamental para la modernidad jalisciense.

La medida fue formalizada mediante el Acuerdo ACU/SC/II/2025, publicado el 30 de octubre, y marca un punto de inflexión en el tratamiento del patrimonio contemporáneo: amplía el foco hacia el siglo XX, usualmente relegado, e incorpora la modernidad arquitectónica en la conversación pública sobre la memoria, la identidad y la ciudad.

Un mapa arquitectónico diverso

Las 25 obras inscritas se distribuyen en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Zapotlán el Grande, San Pedro Tlaquepaque, Tecolotlán y Tlajomulco de Zúñiga. La mayoría fueron catalogadas como Inmuebles de Valor Artístico Relevante.

Entre las obras emblemáticas figuran:

Casa Cometa.

Casa Aubert Menchaca.

Edificio Farmacia Regia.

Escuela Primaria Mariano Azuela.

Plaza de los Constituyentes.

Plaza Rinconada de Capuchinas.

Edificio de Oficinas Federales en Lagos de Moreno.

La lista se completa con mercados municipales, viviendas, centros comunitarios y plazas públicas, reflejando la amplitud de la obra de De Alba y su vocación por proyectar espacios destinados a mejorar la vida.

Dos inmuebles ya incluidos en el inventario desde 2019 -el Centro Cultural Patio de los Ángeles y las oficinas de Infejal- fueron reclasificados ahora como “Inmuebles de Valor Artístico Relevante”, con el fin de visibilizar explícitamente su autoría.

Diálogo con el patrimonio histórico

El reconocimiento incluye también siete intervenciones en Monumentos Históricos de Lagos de Moreno, su ciudad natal, y una más en Teocaltiche. Entre ellas destacan el Teatro Rosas Moreno, la Casa de la Cultura, el Liceo Padre Guerra y la plaza del templo principal de Teocaltiche.

Estas obras revelan la habilidad del arquitecto para intervenir espacios históricos con sensibilidad, respetando la esencia del pasado sin renunciar a la claridad moderna.

En el nuevo listado también destaca el Templo “La Preciosa Sangre de Cristo”, una de las obras más representativas de la manera en que la modernidad puede dialogar con lo sagrado. Este templo apuesta por una expresión contemporánea basada en la limpieza estructural y la claridad espacial.

Su sistema de tensión, visible en la ligereza con que se sostienen cubiertas y muros, aporta una sensación de amplitud y modernidad que contrasta con la tradicional solidez de la arquitectura sacra.

El arquitecto y su visión

Formado en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, De Alba absorbió la transición hacia la modernidad funcionalista de mediados del siglo XX, influido por figuras como Mario Pani y Pedro Ramírez Vázquez. Su paso por el CAPFCE, donde participó en la construcción de miles de escuelas, consolidó su visión social de la arquitectura como herramienta pública al servicio de las comunidades.

En Jalisco, su legado -arquitectónico, docente y urbano- marcó generaciones desde la Universidad de Guadalajara y el ITESO, donde defendió la importancia del espacio público, la escala humana y el respeto al entorno construido.

CT