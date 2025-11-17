FIL Guadalajara 2025: Fechas, precios, conciertos y actividades

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) regresará en 2025 con una edición que promete fortalecer su posición como el encuentro literario más importante en lengua española. El comité organizador confirmó fechas, costos de ingreso, actividades estelares y la programación cultural que acompañará a editoriales, lectores y profesionales del libro durante nueve días.

La FIL Guadalajara 2025 se celebrará del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Expo Guadalajara, espacio que nuevamente funcionará como sede principal para presentaciones editoriales, conferencias, mesas de discusión, talleres y firmas de libros. Como cada año, la feria espera recibir a miles de visitantes de México y el extranjero, así como a representantes de la industria editorial, académica y cultural.

El País Invitado de Honor será Barcelona y la organización adelantó que la delegación incluirá un programa literario robusto, presencia de autores emergentes y una agenda artística pensada para públicos de todas las edades.

Horarios para el público general:

29 y 30 de noviembre; 4, 5, 6 y 7 de diciembre: 9:00 a 21:00 horas (h)

1, 2 y 3 de diciembre: 15:00 a 21:00 h

Venta nocturna (viernes 5 de diciembre): 9:00 a 23:00 h

Horarios para profesionales del área:

1, 2 y 3 de diciembre: 9:00 a 17:00 h. (Durante este horario no se permite acceso al público general)

Precios de la FIL Guadalajara 2025

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la feria, estos serán los costos de entrada para la edición 2025:

Entrada general para adultos: 30 pesos.

Niños de 3 a 12 años, personas con discapacidad, adultos mayores con credencial del INAPAM, estudiantes, docentes y afiliados a Fundación UdeG: 25 pesos.

Estudiantes de la Universidad de Guadalajara con credencial vigente: 20 pesos.

El boleto contempla el acceso a presentaciones editoriales, actividades culturales, el programa de FIL Niños y la zona de expositores.

Programa de actividades: qué ofrece y dónde consultarlo

La FIL organiza su programación en distintas áreas temáticas, entre ellas:

Literatura

Ciencia

Pensamiento

FIL Joven

Premios y reconocimientos

FIL Niños

Actividades para profesionales

El calendario completo puede revisarse en la página oficial de la FIL, donde es posible filtrar por día, sede, tema o tipo de evento. Además, la plataforma permite marcar actividades como favoritas y crear una agenda personalizada.

Conciertos de la FIL 2025: artistas y horarios

El Foro FIL volverá a ser escenario de espectáculos nocturnos con la participación de músicos provenientes de Barcelona, ciudad invitada de honor.

Los conciertos, de acceso gratuito, se realizarán en la explanada de Expo Guadalajara del 29 de noviembre al 7 de diciembre, de 21:00 a 22:50 horas.

Esta es la programación:

29 de noviembre: Love of Lesbian

30 de noviembre: Queralt Lahoz

1 de diciembre: Roger Mas y la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona

2 de diciembre: Lucía Fumero y Desilence

3 de diciembre: Tarta Relena y María Arnal

4 de diciembre: Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

5 de diciembre: Rigoberta Bandini

6 de diciembre: Mushkaa

7 de diciembre: La Sra. Tomasa

La FIL Guadalajara 2025 se perfila como un punto de encuentro clave entre lectores, autores y la industria editorial con un programa que combina literatura, música, formación profesional y actividades para todos los públicos, la feria reafirma su compromiso de ser un escaparate plural y diverso.

