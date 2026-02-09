Galerías de arte de toda España se han puesto en huelga esta semana en protesta por el 21% de IVA que siguen pagando, pese a la directiva de la UE que propone uno reducido, y que las coloca en una clara desventaja competitiva frente a otros países a los que están acudiendo los coleccionistas.

Este cierre "cultural" adoptado en una asamblea del Consorcio de Galerías se produce ante el silencio de los ministerios españoles de Cultura y Hacienda, a quienes reclaman desde hace años que baje el IVA con que se tasan las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección.

Desde hace un año, cuando entró en vigor la directiva de la UE sobre impuestos de valor añadido, países como Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal ya adoptaron un IVA reducido (de entre el 5 y el 8%), mientras que España sigue aplicando el 21% y se resiste a trasponer esa norma.

Esto sitúa a las galerías españolas en una clara desventaja competitiva.

La galerista Elvira Mignoni, directora de Galería Elvira González, ilustra a EFE este problema con el caso de un artista nacional: "A Juan Uslé lo represento en España, tiene galería en Alemania, Francia e Italia, esas tres galerías son más baratas que la mía con cuadros pintados en España".

Ante la diferencia de precios, resulta más conveniente para los coleccionistas comprar fuera de España, lo que genera un perjuicio directo a los galeristas.

Inversiones altas y riesgo de pérdidas

Desde el sector manifiestan que esta actividad artística implica inversiones altas y en ocasiones riesgo de pérdidas, explica Elba Benítez, directora de la galería homónima.

El director de Espacio Mínimo, Luis Moraza, añade la dimensión del riesgo económico al que se exponen: “Yo ahora voy a Arco (la feria internacional de arte contemporáneo que se celebra anualmente en Madrid), me voy a gastar 35 mil euros, y si yo no vendo 10 mil euros voy a pérdidas. Pero todo el resto de la cadena que yo he puesto en marcha va a cobrar su dinero".

Más allá del mercado, las galerías reivindican su función en el entramado social y cultural.

Moraza destaca a EFE que son un "canal de distribución" y el "mayor museo gratuito", ofreciendo acceso a la creación contemporánea de forma presencial y constante, mientras que Benítez señala además que las galerías son “el primer escalón de agentes” que generan cultura contemporánea.

Los galeristas advierten que la normativa vigente afecta a todos los sectores que componen el mundo artístico.

Afecta a los artistas, quienes hoy actúan como los “verdaderos mecenas del sistema” al producir sus obras a menudo en condiciones de precariedad o pocos recursos, a los galeristas por la desventaja en la competitividad internacional, a los coleccionistas, empujados a realizar sus compras en países vecinos para evitar un sobrecargo fiscal y, en última instancia, al público.

También el Estado ve afectada su recaudación fiscal al incentivar que las transacciones se formalicen en el extranjero.

“El problema es que el IVA de lo que no se recaude es cero, el IVA de lo que no se vende es cero, y vamos a perder todos".

El objetivo de esta huelga es evitar que, en unos años, el panorama artístico español quede reducido a la mínima expresión.

Según Moraza, la salida para el galerismo español son tres: “por tierra, por mar y por aire”, porque la única forma de sobrevivir será trasladar la actividad o la facturación a otros países si el Gobierno no toma cartas en el asunto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

