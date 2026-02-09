Del 13 al 21 de febrero, la Secretaría de Cultura de Jalisco llevará a cabo el Festival Enfoques Audiovisuales Proyecta, un encuentro multidisciplinario de formación dirigido a estudiantes, realizadores emergentes y profesionales del sector, que tendrá como sede el Edificio Arroniz.

La iniciativa surge a partir del programa Retribuye Jalisco, cuyo propósito es concentrar en un solo formato las actividades de retribución social de las personas beneficiarias de las convocatorias Proyecta Traslados y Proyecta Producción 2025, en el área de artes audiovisuales.

Durante diez días, el público podrá elegir actividades dentro de cuatro rutas temáticas: Animación y Diseño; Dirección, Producción y Narrativa; Documental y Gestión Cinematográfica; y Audiovisual para Infancias.

La programación inicia el viernes 13 de febrero, a las 17:00 horas, con la inauguración Circa #1 y conversatorio, a cargo de Alejandro Álvarez del Castillo, en el Salón Principal del Edificio Arroniz. Ese mismo día, a las 19:30 horas, Sofía Gómez Córdova ofrecerá la conferencia “El cine de Jalisco en festivales internacionales”.

El sábado 14 de febrero estará dedicado a la circulación internacional, con actividades como la conferencia y proyección “Cómo llegar a Cannes / Short Film Corner”, impartida por Humberto Flores Jáuregui a las 10:00 horas; la charla “Cine LGBTQ+ y representación”, con Manuel Acuña Arellano, a las 15:00 horas; y la conferencia “El cine de Jalisco en festivales internacionales (Experiencias desde Cleveland)”, con Omar Robles Cano, a las 19:30 horas. El lunes 16, Olivia Luengas Magaña abordará el tema “Documental mexicano en Asia”, a las 18:00 horas.

Uno de los ejes centrales del festival son las sesiones de trabajo y talleres especializados. Destacan los encuentros sobre audiencias y agendas temáticas en festivales; las asesorías para presentar proyectos en mercados internacionales; el Laboratorio de Improvisación Audiovisual, impartido por Natalia Martínez Mejía; y el mini diplomado de animación 2D, a cargo de Yolliztli Ruiz, que incluye módulos de pipeline, storyboard, narrativa visual y diseño de environments.

En el ámbito técnico y experimental se impartirán talleres de concept art y diseño de personajes, con Jorge Acosta; un laboratorio profesional de stop motion, con Diego Martínez Gutiérrez; y un taller escalonado de light painting, con Víctor Hugo Casillas Romo.

Talento presente

Entre los participantes se encuentran realizadores con presencia en festivales como Annecy, Cannes, BFI Flare, Cleveland, Galway y Shanghai, así como gestores culturales, fotógrafos experimentales, animadores, especialistas en casting, docentes universitarios y creadoras enfocadas en cine para infancias.

CT