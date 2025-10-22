El poder sinfónico de Moncayo, Sibelius y Schumann

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la dirección invitada del maestro Rodrigo Sierra Moncayo, prepara su segundo programa de la tercera temporada 2025, que se presentará en el Teatro Degollado este jueves 23 a las 20:30 horas y el domingo 26 a las 12:30 horas. El programa combinará obras mexicanas y europeas, incluyendo “Bosques” de José Pablo Moncayo, “En Saga” de Jean Sibelius y la “Sinfonía núm. 4” de Robert Schumann.

“Estamos muy contentos por poder tocar este programa con dos obras que una de ellas se ha tocado muy poco y la otra es la primera vez que se toca en la filarmónica. Entonces, de entrada eso ya es motivo de gran gozo y pues de digamos la alegría del descubrimiento en conjunto”, señaló Sierra Moncayo durante la charla con EL INFORMADOR.

El maestro destacó la importancia de “Bosques”, una de las últimas composiciones de Moncayo, a la que considera representante de su madurez artística.

“Es una de las últimas obras del maestro Moncayo, quizás junto a ‘Cumbres’, que también es una de las obras de madurez del maestro, pues representan, digamos, el ápice de su madurez composicional", apunta. "Yo creo que va a ser del gusto del público en general. Una obra muy hermosa, portentosa, de proporciones mayúsculas… podría parecerse a lo que se conoce como un poema sinfónico, es decir, una gran obra musical que en algunos casos está basada en una fuente extramusical". El director enfatiza que además de ser buen músico, José Pablo Moncayo era alpinista y senderista. "Se sabe que el maestro Moncayo gustaba de subir a los volcanes cercanos a la Ciudad de México, de hacer precisamente esas excursiones a la naturaleza y, por supuesto, el maestro enamorado de la naturaleza, de la tierra, de su país, de su gente, pues lo que vamos a escuchar precisamente es un retrato de algún paisaje natural a los que el maestro le gustaba recorrer”.

Por su parte, “En Saga” de Jean Sibelius, compuesta durante la juventud del compositor finlandés, ofrece una experiencia introspectiva.

“La compuso en su juventud. Tendría aproximadamente 26 años y ese sí es considerado un poema sinfónico. Curiosamente también coincide en cuanto a ‘Bosques’ que ‘En Saga’ no trata de nada. Es decir, no está basada en una novela, en un cuento. Después el maestro Sibelius podría haber reconocido que tendría tintes, digamos, de algún cuento de hadas o de algún cuento nórdico, pero fundamentalmente ‘En Saga’ para él era un viaje introspectivo. Era un retrato, un autorretrato, pero dentro de su alma, dentro de su mente. Musicalmente es interesantísimo escuchar cómo se percibía a sí mismo el maestro”.

La selección se complementa con la “Sinfonía núm. 4” de Robert Schumann, pieza de gran riqueza emocional y técnica, dedicada a Clara Schumann. “También una obra hermosísima de la corte de Schumann, pues se dice que es una obra que compuso precisamente para dedicársela a Clara Schumann, que sería su esposa, Clara Wieck, con su apellido de soltera. Es una obra de muchos estados de emoción, de anímicos. Puede ser a veces muy apacible, muy oscura y en otros momentos tiene, como el segundo movimiento, una romanza con temas de amor muy hermosos. Por ahí también el trío del tercer movimiento es de una ternura y de una dulzura como pocas veces se escucha.

El director enfatiza que el cuarto movimiento tiene una sonoridad muy brillante en modo mayor. Es una sinfonía en cuatro movimientos que se toca casi sin interrupción. "Pareciera que es un solo movimiento toda la sinfonía. Creo que también va a ser una experiencia sonora y estética muy afortunada para el público”.

Más allá del repertorio, Sierra Moncayo destacó el papel de la orquesta en la vida cultural de Guadalajara y del estado. “Yo creo que es una importancia fundamental. Una orquesta estatal es parte de la identidad, no solo de la ciudad donde suele tocar, que en este caso, por supuesto, es Guadalajara, sino también es parte de la identidad cultural y social de todo el estado. Eso sucede en la medida en la que el público vaya, conviva, se apropie de la orquesta, se apropie de la música, se apropie de los programas, se sientan orgullosos y deseosos de volver”.

"También el programa que ha implementado la Secretaría de Cultura de llevar la Filarmónica a municipios en el interior del estado es absolutamente fundamental para que los públicos que no tengan la oportunidad de acercarse a la zona metropolitana también puedan gozar de la mejor música a cargo de una de las mejores orquestas del país”, puntualiza.

Los boletos para asistir a las funciones están disponibles desde 100 pesos en las taquillas del Teatro Degollado y a través de boletomovil.com.

MF