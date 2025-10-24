Guadalajara se prepara para “La invasión de los muñecos: de monstruos, plagas y alimañas”, un proyecto artístico y formativo que celebra el arte del títere como medio de expresión cultural, organizado por la Compañía Luna Morena y la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara.

El proyecto ofrece dos experiencias principales. La primera es un taller de títeres, que se realizará el 25 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Foro LARVA. Niñas, niños, jóvenes y adultos podrán aprender a crear y manipular sus propios títeres inspirados en criaturas fantásticas y monstruos.

Como cierre de esta actividad, el 26 de octubre se llevará a cabo un gran desfile escénico por la Avenida Juárez, desde la calle Ocampo hasta Enrique Díaz de León, finalizando en la explanada de la Universidad de Guadalajara. Los títeres creados en el taller se unirán a los de compañías invitadas como El Triciclo y Grupo Xiranda, dando vida a un espectáculo lleno de color, música y movimiento que transformará las calles en un escenario de fantasía colectiva.

El desfile comenzará a las 10:00 horas, tras la reunión de participantes a las 9:00 horas en la calle Ocampo, entre Juárez y Pedro Moreno. Se espera que la actividad atraiga a más de 20 mil espectadores, ofreciendo una experiencia única donde la imaginación y la creatividad se apoderan de la ciudad.

