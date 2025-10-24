El Museo Cabañas inaugura este 25 de octubre a las 11:00 horas la exposición “Escurrimientos y craqueladuras. Orozco, Siqueiros y la piroxilina”, una muestra que pone la lupa sobre la materia pictórica, los accidentes del tiempo y la pulsión técnica que unió -y separó- a dos de los grandes muralistas mexicanos: José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Lejos de la épica política que suele envolver sus nombres, esta exposición propone otra lectura: la del laboratorio. A través de la piroxilina -una laca sintética desarrollada por la industria automotriz en 1923-, ambos artistas buscaron llevar la pintura al terreno de la modernidad industrial, con sus promesas de velocidad, resistencia y brillo.

La muestra da continuidad al proyecto de investigación iniciado en 2023 con “Los Teules”, centrado en los estudios técnicos de Orozco realizados por el Museo Cabañas y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO). En esta nueva entrega, los curadores Antonio Aguirre y Mónica Ramírez proponen un diálogo visual entre dos obras emblemáticas: “Los ahogados” (1947), de Orozco, y “El nacimiento del fascismo” (1936-1945), de Siqueiros.

“Escurrimientos y craqueladuras. Orozco, Siqueiros y la piroxilina” es una continuación del ímpetu del Cabañas por estudiar materialmente las obras de Orozco realizadas en piroxilina durante los últimos años de la década de los cuarenta”, comenta la curadora Mónica Ramírez en entrevista con EL INFORMADOR. “Durante todos los estudios materiales nos dimos cuenta de que, en algunos momentos, siempre se hacía referencia a Siqueiros. Como Siqueiros también pintó con piroxilina, dejó muchos escritos sobre cómo la utilizaba: qué cargas, qué colores, etcétera. Todo eso lo dejó en cartas que se encuentran resguardadas por las áreas de Arte Público Siqueiros”.

“Al mismo tiempo, cuando se hacían los estudios materiales, se tomaba a Siqueiros como referencia: ‘bueno, Siqueiros utilizó esta carga, probemos con Orozco a ver si hizo lo mismo’. Siempre existía esa comparación. Entonces, en esta segunda temporada, a Toño se le ocurrió la magnífica idea de traer un Siqueiros, ya que lo estábamos mencionando tanto en los estudios. Así, este diálogo que se presenta en el Cabañas entre Orozco y Siqueiros, ambos con la piroxilina como medio, busca mostrar en qué puntos coincidían y en cuáles se diferenciaban, cómo usaban la piroxilina y cómo, incluso, no estaban de acuerdo en su uso. Sus producciones son muy distintas, y resultó muy interesante explorar esa otra faceta de estos grandes artistas de México, adentrarnos en un aspecto quizás desconocido para mucha gente que los admira”.

Contrastes formales e ideológicos

Siqueiros entendía la piroxilina como un campo de batalla para el movimiento: vertidos, escurrimientos y texturas imprevistas que desafiaban el control del pintor. En “El nacimiento del fascismo”, considerada por él mismo como la culminación de su dominio técnico, el azar se vuelve política: el gesto es una erupción que resiste la rigidez del sistema. La pieza fue analizada por el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, cuyos resultados se publicaron en “Baja viscosidad. El nacimiento del fascismo y otras soluciones”, revelando la densidad material y simbólica de esta pintura.

Orozco, en cambio, usó la piroxilina con pragmatismo. Su secado rápido y su maleabilidad le permitían trabajar con urgencia, casi como quien escribe con fuego. Los estudios técnicos de la ECRO sobre “Los ahogados” identificaron su paleta de pigmentos y las alteraciones que el tiempo ha dejado -craqueladuras, escurrimientos, goteos-, huellas que hoy se leen como parte del discurso plástico del artista.

“Creemos que esa es una de las particularidades de la exposición, porque vemos en Orozco una producción de pintura de caballete con una técnica novedosa para él, ya que estamos acostumbrados a asociarlo con el muralismo”, comenta a esta casa editorial el también curador Antonio Aguirre. “Este diálogo y cruce material entre Orozco y Siqueiros nos lleva a entenderlos desde otra perspectiva. Como ya comentó Moni, se conformó un equipo interinstitucional e interdisciplinario con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y literalmente desmembramos las piezas, sobre todo la de Orozco”.

“En el caso de Siqueiros, ya existían estudios previos, pero recurrimos a diferentes métodos técnicos que, desde el paradigma de la conservación del arte, se utilizan para comprender la materialidad de las obras: la paleta de pigmentos, las cargas empleadas, la existencia o no de un dibujo preparatorio, la naturaleza de los soportes, la presencia o ausencia de recubrimientos, entre otros. Es un abanico muy amplio que nos permitió tener un acercamiento macro a esta pieza”.

Cuando la pintura era política

Las cicatrices materiales de ambas obras son también rastros de una época en que la materia era ideología. Las grietas, los empastes y los escurrimientos sobrevivientes cuentan una historia de resistencia técnica y estética: la pintura como territorio donde se enfrentaban la modernidad y el humanismo, el gesto individual y la colectividad.

“Adentrarnos en esta faceta de Orozco y Siqueiros nos llevó por caminos insospechados. Ver este aspecto mucho más íntimo y distinto de lo que normalmente se conoce de ellos -el muralismo, lo monumental- fue muy revelador” dice Mónica Ramírez. “Para mí, la fascinación de este proceso fue el trabajo interdisciplinario con restauradores y conservadores. Me di cuenta de que, incluso en el uso de los materiales, en cómo Orozco y Siqueiros utilizaban la piroxilina, se reflejaban no solo cuestiones técnicas, sino sus ideas políticas, sus concepciones sobre la pintura y sus posturas ideológicas. Todo eso puede verse en sus cuadros, y me interesaba mucho que eso fuera visible en la exposición”.

“Estos estudios abonan al entendimiento del trabajo de Orozco y Siqueiros”, agrega Antonio Aguirre. “Algo que me gusta mucho, y que creo que será evidente en la exposición, es que tanto Orozco como Siqueiros son muralistas a pesar de todo. Creen en el arte público, en la modernidad y en las grandes ideas pedagógicas y sociales del muralismo. La forma en la que se presentan estos resultados es muy visual y novedosa para el público, lo que permitirá comprender y adentrarse de manera más directa en la producción de ambos artistas”.

“Escurrimientos y craqueladuras” no solo exhibe dos piezas maestras, sino que invita a pensar la pintura como un cuerpo vivo, cambiante, donde la técnica deja de ser un medio para convertirse en una forma de pensamiento. La exposición se inaugura el viernes 25 de octubre a las 11:00 horas en el Museo Cabañas, en Guadalajara. Una oportunidad imperdible para presenciar el diálogo entre dos de los artistas más importantes de México, y para descubrir cómo, en sus manos, la materia misma se convirtió en una forma de pensamiento y en un acto de libertad.

“Nos sentimos muy emocionados. Todo el personal del Cabañas comparte este entusiasmo. Siempre digo que, más allá de la misión o visión del museo, cuando trabajamos con Orozco ocurre algo especial: su obra nos interpela, nos conmueve. Aunque es una exposición pequeña en dimensiones, es enorme en contenido y significado. Queremos que todos vean las piezas, que se acerquen a “Los ahogados” y a “El nacimiento del fascismo”, que es una obra increíble. Ha sido muy gratificante poder tener de cerca estas dos piezas, observar sus detalles y comprender los acuerdos y las diferencias entre ambos artistas. Esta exposición es, en esencia, un encuentro de miradas y de materiales”, finaliza Mónica Ramírez.

CT