FICG respalda al Festival de Cine de Tequila y alberga su clausura en la Cineteca

La décima edición del Festival Internacional de Cine de Tequila (FICT) mantendrá su acto de clausura gracias al respaldo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que abrirá las puertas de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara para proyectar la película de cierre.

La función que dará el cierre oficial al FICT 2026

La función de “Hijo de familia”, dirigida por Rafa Lara, se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 16:30 horas en la Cineteca FICG, como parte del cierre oficial del encuentro cinematográfico que este año tiene a Colombia como país invitado.

El anuncio fue realizado por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara a través de sus redes sociales, donde expresó su respaldo ante las medidas adoptadas por el festival tequilense. “El #FICG recibe con los brazos abiertos al Festival Internacional de Cine de Tequila - FICT para proyectar su película de clausura en la Cineteca FICG. ¡La comunidad cinematográfica se sostiene, unida y solidaria frente a las adversidades!”, compartió el organismo.

En su mensaje, el FICG subrayó que, ante la situación reciente en Jalisco y las decisiones anunciadas por el Festival Internacional de Cine de Tequila, se mantiene en solidaridad con su comunidad.

En su postura, el FICG reivindicó el papel cultural del cine. “Creemos firmemente que el cine es un espacio de encuentro, diálogo y resistencia cultural. Hoy más que nunca, la comunidad cinematográfica de Jalisco demuestra que está unida y que el trabajo colaborativo fortalece nuestros proyectos y a nuestro público”, expresó. También enfatizó el espíritu de acompañamiento: “Nos hermanamos con el FICTEQ y con todas y todos quienes hacen posible que el cine siga siendo un puente de luz y comunidad”.

Comité organizador del FICT confirmó la suspensión de las actividades presenciales

La decisión de trasladar la clausura a Guadalajara se da luego de que el comité organizador del FICT informara la suspensión de todas sus actividades presenciales. En un mensaje dirigido a su comunidad, invitados, aliados, prensa y público en general, el festival explicó que la medida responde a los acontecimientos recientes en la entidad y a la prioridad de salvaguardar la integridad de todas y todos.

Pese a la suspensión física, el encuentro cinematográfico no detendrá su programación. El FICT desarrollará actividades de manera virtual durante los días establecidos, particularmente conferencias y conversatorios, con el fin de preservar los espacios de diálogo, formación e intercambio que caracterizan esta edición.

Además, en colaboración con Jalisco TV, se transmitirá una programación especial con proyecciones de películas jaliscienses y obras de sus homenajeados, permitiendo que el público pueda seguir el festival desde casa. “Buscamos que el cine sea también un rayo de luz, un respiro ante la situación que vivimos, manteniendo viva la experiencia cinematográfica y el encuentro cultural que nos une”, señaló el comité organizador. El FICT se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero.

