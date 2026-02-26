El Museo del Mamut (Mudema) fue reinaugurado después de cuatro años de restauración para ofrecer acceso gratuito a la población en un espacio de 7 mil metros cuadrados y exhibir los restos de, al menos, 14 ejemplares de la prehistoria.

La directora Juana Antonieta Zúñiga Urban recordó que el museo fue inaugurado en 2018 como parte de las obras de amortiguamiento por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Mencionó que fue en 2015 cuando el entonces gobierno municipal se encontraba realizando obras de introducción de drenaje en avenida de La Saucera, y al excavar una zanja se localizaron huesos de gran tamaño, lo que llamó la atención de las autoridades y pidieron la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Luego de identificar que se trataba de mamuts, iniciaron la ruta para darle vida a lo que hoy es el museo, se gestionó la visita de arqueólogos para que intervinieran las piezas, y en enero de 2016, Zúñiga Urban presentó el proyecto de salvamento arqueológico y el gobierno local firmó un convenio con el INAH.

De acuerdo con el alcalde de Tultepec, Sergio Luna Cortés, el ayuntamiento aportó 2.5 millones de pesos como inversión para su remodelación e indicó que su apertura se aceleró para que estuviera listo antes del inicio de la Feria Internacional de la Pirotecnia, para que los visitantes también pasen al museo.

Detalló que todavía faltan por terminarse de instalar los baños y se habilitará un estacionamiento en la parte posterior del inmueble y la estrategia del gobierno, dijo, es convertir la periferia en un corredor cultural, ya que enfrente está el Museo Nacional de la Pirotecnia y en el futuro a mediano plazo, se construirá una casa de cultura.

El presidente municipal de Tultepec sostuvo que el Museo del Mamut abrirá sus puertas de martes a domingo en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y está ubicado en la avenida Morelos del Barrio de San Rafael. Y cada hora podrán recorrerlo entre 200 y 300 personas, según la afluencia que se registre.

AO



