La lengua está viva y en cambio constante. El vocabulario, gramática, pronunciación y giros expresivos es distinto entre generaciones, círculos sociales y regiones. Y toda expresión que comienza a repetirse ingresa al sistema lingüístico con el que nos comunicamos.En ese sentido, cada generación crea y usa ciertas expresiones que se convierten en el sello característico de la época en la que se desarrollan. Y luego puede que sean estudiadas con extrañeza y diversión por las generaciones posteriores. O incluso que queden anacrónicas sin entendimiento que una a personas de edades distintas.No obstante, puede que más de alguna saque una sonrisa, bien sea por nostalgia o por la singularidad de la expresión. A continuación te ofrecemos un listado de expresiones de antaño para ver si reconoces alguna y develas tu edad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB