Jueves, 26 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Cultura

Cultura |

Así han hablado los tapatíos a lo largo de las décadas

¿Conoces estas expresiones de antaño de la cultura tapatía?

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¿Conoces estas expresiones de antaño de la cultura tapatía? EL INFORMADOR / ARCHIVO

¿Conoces estas expresiones de antaño de la cultura tapatía? EL INFORMADOR / ARCHIVO

La lengua está viva y en cambio constante. El vocabulario, gramática, pronunciación y giros expresivos es distinto entre generaciones, círculos sociales y regiones. Y toda expresión que comienza a repetirse ingresa al sistema lingüístico con el que nos comunicamos.

En ese sentido, cada generación crea y usa ciertas expresiones que se convierten en el sello característico de la época en la que se desarrollan. Y luego puede que sean estudiadas con extrañeza y diversión por las generaciones posteriores. O incluso que queden anacrónicas sin entendimiento que una a personas de edades distintas.

No obstante, puede que más de alguna saque una sonrisa, bien sea por nostalgia o por la singularidad de la expresión. A continuación te ofrecemos un listado de expresiones de antaño para ver si reconoces alguna y develas tu edad.

Lee: Incendio consume bodega de refrigeración en Guadalajara

Así han hablado los tapatíos a lo largo de las décadas; este es un listado de expresiones de décadas anteriores

  • “Todo era atómico” “Todo era nuclear”‘ “Todo era computarizado” “Todo es virtual”.
  • “Está a todo mecate” “Está bien padre” “Está bien chido” “Está poca madre”.
  • “Échame un canillazo” “Hazme una balona” “Échame una mano” “Aliviáname” “Hazme un paro”.
  • “Éste ya me doró la píldora” “Ya me tiene hasta el copete” “Me tiene hasta la madre” “Ya me malviajó”.
  • “Me quedó al puro centavo” “Me quedó suave” “Me pasa un resto” “Está cool, fashion”.
  • “Ando volando bajo” “Me trae cacheteando la banqueta” “Me trae babeando” “Esa niña es la onda”.
  • “Chamacas”‘“Muchachas” “Chavas” “Niñas”.
  • “Cabaret” “Discotech” “Video bar, disco” “Antro”.
  • “Qué pasó valedor” “Qué onda joy” “Qué onda ca” “Qué onda men”.
  • “¿Adió? “¿A poco?” “¿ Te caí ?” “¿Neta?”.
  • “Pieza” “Melodía” “Canción” “Rola”.
  • “Melenudo” Mechudo” “Greñudo” “Matudo”.
  • “Agarra tu patín” “Agarra la onda” “Ubícate Brother”.
  • “Mejor cuentame una de vaqueros” “Ay que papas” “No seas pedero” “No me estés choreando”.
  • “Toco en un conjunto” “Toco en un grupo” “Toco en una banda”.
  • “¡Bolas don Cuco!” “¡En la torre!” “¡En la madre!”.
  • “Está muy guapo” “Como me lo recetó el doctor” “Está buenísimo” “Es un forro”.
  • “Se cree de la high” “Es bien pipiris nice” “Es bien cremoso” “Es bien fresa”.
  • “Rebeco” “Rebelde” “Alternativo”.
  • “Es bien gacho” “Es bien mala onda” “Es un malvibroso”.
  • “Mi novia” “Mi vieja” “Mi chava” “Mi nalguita”.
  • “Es muy simpático” “Es bien chistoso” “Está curísima” “Está cagadísimo”.
  • “No me dí color” “Se me fué el avión”.
  • “Betabel‘  “momiza” ‘“Ruco” ‘“Ruco”.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones