La lengua está viva y en cambio constante. El vocabulario, gramática, pronunciación y giros expresivos es distinto entre generaciones, círculos sociales y regiones. Y toda expresión que comienza a repetirse ingresa al sistema lingüístico con el que nos comunicamos.

En ese sentido, cada generación crea y usa ciertas expresiones que se convierten en el sello característico de la época en la que se desarrollan. Y luego puede que sean estudiadas con extrañeza y diversión por las generaciones posteriores. O incluso que queden anacrónicas sin entendimiento que una a personas de edades distintas.

No obstante, puede que más de alguna saque una sonrisa, bien sea por nostalgia o por la singularidad de la expresión. A continuación te ofrecemos un listado de expresiones de antaño para ver si reconoces alguna y develas tu edad.

Así han hablado los tapatíos a lo largo de las décadas; este es un listado de expresiones de décadas anteriores

“Todo era atómico” “Todo era nuclear”‘ “Todo era computarizado” “Todo es virtual”.

“Está a todo mecate” “Está bien padre” “Está bien chido” “Está poca madre”.

“Échame un canillazo” “Hazme una balona” “Échame una mano” “Aliviáname” “Hazme un paro”.

“Éste ya me doró la píldora” “Ya me tiene hasta el copete” “Me tiene hasta la madre” “Ya me malviajó”.

“Me quedó al puro centavo” “Me quedó suave” “Me pasa un resto” “Está cool, fashion”.

“Ando volando bajo” “Me trae cacheteando la banqueta” “Me trae babeando” “Esa niña es la onda”.

“Chamacas”‘“Muchachas” “Chavas” “Niñas”.

“Cabaret” “Discotech” “Video bar, disco” “Antro”.

“Qué pasó valedor” “Qué onda joy” “Qué onda ca” “Qué onda men”.

“¿Adió? “¿A poco?” “¿ Te caí ?” “¿Neta?”.

“Pieza” “Melodía” “Canción” “Rola”.

“Melenudo” Mechudo” “Greñudo” “Matudo”.

“Agarra tu patín” “Agarra la onda” “Ubícate Brother”.

“Mejor cuentame una de vaqueros” “Ay que papas” “No seas pedero” “No me estés choreando”.

“Toco en un conjunto” “Toco en un grupo” “Toco en una banda”.

“¡Bolas don Cuco!” “¡En la torre!” “¡En la madre!”.

“Está muy guapo” “Como me lo recetó el doctor” “Está buenísimo” “Es un forro”.

“Se cree de la high” “Es bien pipiris nice” “Es bien cremoso” “Es bien fresa”.

“Rebeco” “Rebelde” “Alternativo”.

“Es bien gacho” “Es bien mala onda” “Es un malvibroso”.

“Mi novia” “Mi vieja” “Mi chava” “Mi nalguita”.

“Es muy simpático” “Es bien chistoso” “Está curísima” “Está cagadísimo”.

“No me dí color” “Se me fué el avión”.

“Betabel‘ “momiza” ‘“Ruco” ‘“Ruco”.

