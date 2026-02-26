La batuta ha sido una extensión natural del cuerpo del maestro José Guadalupe Flores desde hace más de medio siglo. En su vaivén con el que traza figuras en el aire, da forma al sonido y encausa la música para que no se precipite en el naufragio, el director ha condensado el destino que le aguardaba desde siempre, desde que era un niño y su madre lo introdujo a los misterios fascinantes del solfeo. Esa escritura casi jeroglífica que con más disciplina que suerte es capaz de que una cosa como el sonido se tiña de tristeza, de atardeceres, de risas y de oro. Pero toda partitura llega a su fin. Y José Guadalupe Flores ha tomado la decisión de retirarse de los escenarios, luego de 55 años incansables, y en la inminencia de sus ochenta primaveras regidas desde el principio e irremediablemente por la música.

Hoy y el domingo 1 de marzo -a las 20:30 y 12:30, respectivamente-, José Guadalupe Flores se despide de su oficio incansable como director, de su dominio de las notas y su maestría en el silencio, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), en el Teatro Degollado.

Su otoño no parte de la urgencia, sino de la memoria del tiempo y del propio cuerpo, y por la certidumbre misma de que si hay algo que lo acompañará hasta el último momento, eso es la música. José Guadalupe Flores se despide del podio, de la orquesta como una fuerza física que se carga sobre los hombros, de los viajes extenuantes y los compromisos ineludibles que han marcado medio siglo de su vida. El maestro está agradecido con la vida. Lo que sigue ahora es descansar.

“Es muy simple. Me retiro porque de repente tengo problemas de salud. Pienso que, si todavía lo puedo hacer, quiero hacerlo entero, como soy. Pero la salud se resiente, el cuerpo se desgasta, y tengo miedo de que llegue un momento en que ya no pueda hacerlo bien”, comparte el maestro en entrevista con EL INFORMADOR. En su voz no hay miedo, ni queja, sino la autoridad y el conocimiento de su propio cuerpo. La tregua pactada con ese amigo severo que es el escenario. “No quiero comprometerme más tarde y quedar mal. Mi salud es buena, pero a veces se complica, sobre todo con los viajes. Eso me llevó a tomar la decisión de ya no hacerlo más”.

Dirigir orquestas ha sido la pasión de su existencia. Pero es una pasión exigente. La batuta blandiéndose en la gravedad como un látigo terrible, el cuerpo sosteniendo el peso de tantos instrumentos, la atención de decenas, a veces cientos de músicos, que dependen de un gesto claro para que la música no se desbarranque en las penumbras. No hay resquicio para los errores. El maestro Flores reconoce cada milímetro de la exigencia. Eso ha sido su vida: partituras, salas de concierto. Aplausos repentinos cayéndole al final de cada pieza como una cascada.

“Todavía puedo moverme, caminar lento, subir al podio solo, usar la batuta, practicar. Tengo energía para este concierto. Pero no sé cuántos años más. Con la emoción sigo haciendo las cosas bien. Si me siento mal, llego al ensayo y de pronto ya no tengo nada”, sonríe. “Luego, en mi casa me duelen los brazos. Fueron muchos años trabajando con los brazos. No quiero que llegue el día en que no pueda hacerlo bien, que se me caigan los brazos, los tiempos”.

Su determinación de partir del podio responde también a su respeto por la misma música, y hacia los músicos, navegantes y compañeros de las tempestades. Colocarse ante un público y una orquesta representa un compromiso que a él le exige una seriedad inquebrantable. La integridad del gesto importa tanto como la integridad del sonido. Pero, también es necesario aliviarse un poco de tanta seriedad. “Ya es conveniente descansar un poquito”, bromea.

El maestro Flores conoció su destino desde siempre. Era irremediable, en una familia de músicos, con su madre enseñándole el lenguaje de la música, y su talante estudioso y disciplinado con el que se entregó a su propio sino. Ese dice, es el secreto. Prepararse siempre para que las cosas salgan bien. “Aunque ahora me esté retirando, sigo estudiando y sigo pensando en la música porque mi vida es esa”, dice el maestro Flores. Su formación continuó en una escuela de música sacra, más tarde en la universidad, y de alguna manera que aún no comprende más de medio siglo más tarde, se las ingenió para conseguir una beca en Europa que llevó sus posibilidades musicales a horizontes insospechados.

Cuando dirigió su primer concierto, a sus veintitantos años, se estaba muriendo de miedo. No obstante, este se desmenuzó tan pronto cuando blandió la batuta como un báculo certero. Cualquier duda o temor de principiante quedaron en segundo lugar cuando le quedó claro que la música misma lo había forjado, que se había entregado a ella con la exigencia del estudio constante, y que la seguridad en el podio nacía del conocimiento profundo de la partitura: esos eran pormenores que ya no le representaban dificultad alguna.

“Hay que traer la obra en las manos”, dice el maestro. “Los músicos saben cuándo uno conoce las obras”, y bromea: “Son los calificadores más fastidiosos del mundo. En cuanto uno levanta el palito, ellos saben si uno sabe o no sabe. Y hay respeto”. Ese respeto mutuo, comparte, ha sido el eje de su relación con las orquestas. Flores rechaza cualquier noción de superioridad del director sobre los músicos. En su experiencia, el verdadero saber está distribuido en el conjunto.

“Uno como director cree que es la última esencia. No es cierto. Nosotros aprendemos de los músicos. Ellos son los que tocan siempre. Son los más sabios en cuestiones de música. El que dirige ordena por dónde ir, coordina. No puedo enseñarles nada en su instrumento. Los aglutino para que hagamos las cosas juntas y pongo mi interpretación sobre la obra. Eso es todo lo que hago”.

Sinfonía de memoria y legado

El maestro Flores se despedirá al frente de la OFJ con el cuarto programa de su primera temporada 2026, una propuesta que enlaza memoria musical, recuperación patrimonial y continuidad artística. En rueda de prensa en el Teatro Degollado, autoridades, músicos y especialistas ayer presentaron el concierto, que incluye obras de Clemente Aguirre, José Francisco Vázquez y Alexander Borodin, con Arturo Nieto-Dorantes como solista al piano.

Durante el encuentro se subrayó que el programa no responde únicamente a criterios de programación, sino a una línea de trabajo sostenida en torno a la música jalisciense. Desde la Secretaría de Cultura de Jalisco se señaló que el concierto busca reafirmar la presencia de compositores locales dentro del repertorio sinfónico regular. “La memoria musical es un patrimonio vivo”.

El programa abrirá con “El son de la lira”, de Clemente Aguirre, figura central de la vida musical jalisciense del siglo XIX. Instrumentista, compositor y fundador de la Sociedad Jalisciense de las Bellas Artes y la Sociedad Filarmónica Jalisciense, escribió la pieza para piano en 1861. Su versión orquestal recupera el paisaje sonoro de la Guadalajara decimonónica y su tradición de música de salón.

El núcleo del concierto estará dedicado al “Concierto para piano número 3” de José Francisco Vázquez, compositor de Arandas, Jalisco, y figura clave del sinfonismo mexicano en la primera mitad del siglo XX. Fundador de escuelas y orquestas, su obra ha sido recuperada durante décadas. “Han sido 40 años de búsqueda… hasta ahora 192 partituras. Es una obra muy vasta. Detrás de estas cifras hay vida y muchas emociones”, señaló en la rueda de prensa el hijo del compositor, Jesús Vázquez Torres, quien también insistió en que la recuperación del catálogo de su padre no fue resultado de un proceso institucional, sino de una labor sostenida a lo largo de décadas.

En ese contexto, destacó el papel de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y del maestro Flores como aliados fundamentales: “Esto que ha hecho la Filarmónica de Jalisco no se ha hecho en ningún otro lugar del país. El olvido institucional de mi padre durante 40 años sigue siendo inexplicable. No corresponde a la labor que desempeñó toda su vida por la música mexicana”.

El programa concluirá con la “Sinfonía número 2” de Alexander Borodin, miembro del grupo nacionalista ruso conocido como “Los Cinco”. Compuesta entre 1870 y 1871, la obra refleja el interés del autor por la épica y la historia medieval rusa. Sus movimientos alternan pasajes de vigor rítmico, secciones líricas y un final marcado por danzas de raíz popular, lo que permite establecer un diálogo entre distintas tradiciones nacionales a través de la forma sinfónica.

La OFJ interpretará obras de Aguirre, Vázquez y Borodin, y Arturo Nieto-Dorantes como solista invitado al piano. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Cuando la música no basta

La vida del director Guadalupe Flores, reflexiona, también estuvo definida por los errores como grandes experiencias y aprendizajes. Comparte que en una ocasión llegó a un ensayo, pero su batuta se blandió ante el silencio: no había nadie. La orquesta no estaba presente. “Ahí me di cuenta de que uno es muy payaso como director”, dice el maestro. “¿De qué sirve la batuta si no hay nadie? ¿Qué va a salir? Ahí entendí la necesidad de tener respeto a los músicos, porque son ellos los que producen. Sin ellos no soy nadie”.

Además, a lo largo de su trayectoria, Flores integró música mexicana en numerosos programas dentro y fuera del país. La decisión formaba parte de su identidad y de su compromiso con el repertorio nacional. “Donde me daban oportunidad de hacer un concierto y aceptaban mi propuesta de programa, incluía música mexicana, por supuesto. Me ha dado mucho la música mexicana y soy mexicano. Eso no se puede quitar”, suma.

Las cosas que dice el silencio

Hay una frase que en el maestro Flores condensa su relación con el oficio: la música le enseñó que el silencio forma parte de la obra. No se trata de una idea ornamental. Para Flores, el silencio ha sido una herramienta de trabajo y una disciplina interior. Dirigir implica escuchar antes de marcar; implica contener antes de liberar; implica comprender lo que ocurre entre una nota y la siguiente. En ese espacio intermedio se sostiene la respiración de la orquesta. Tampoco es una filosofía rebuscada, sino una certeza fácil.

“Si no estamos callados, no oímos nada. Tenemos que buscar la manera de ser retroalimentados. Si no estamos callados, no escuchamos a otras gentes, otras ideas. El silencio te ayuda. Si no estás callado, no puedes crecer”, asegura.

Para un director, escuchar no es una acción pasiva. Es una forma de atención activa que requiere concentración absoluta. Durante los ensayos, el silencio permite detectar matices, tensiones mínimas, desajustes casi imperceptibles. En la vida cotidiana, ese mismo silencio abre espacio para la reflexión y para la escucha del otro. Flores habla del silencio como una práctica que atraviesa tanto la música como la existencia. Otra imagen que acompaña su carrera es la del director de espaldas al público. Durante la ejecución, el maestro mira hacia la orquesta, no hacia la sala. Esa postura, repetida durante miles de conciertos, podría interpretarse como distancia. Él la explica desde la lógica del oficio y desde la conciencia de lo que ocurre en el escenario.

“El aplauso es un regalo. Nunca lo di por hecho. Estoy de espaldas porque tengo que dirigir a los músicos. No es falta de respeto, es la profesión”.

Los aplausos que vienen hoy y el domingo en el Teatro Degollado serán el canto de cisne que el maestro Flores ha elegido a conciencia, con toda la autoridad de su música, para decir adiós a esa casa errante, a ese amigo severo, que es el escenario. Para él, un hombre de música, que entiende su lenguaje expedito, que la moldea a su gusto, que ha sido su amiga y su exigente más tenaz, sabe que esta lo acompañará a donde vaya. Lo que se marcha son los podios, la batuta como un faro en la inmensidad de la orquesta, los reflectores, los aplausos desbordándose como cataratas. Lo que viene es la calma, la música en el estudio y en la memoria de cada partitura trabajada. La reunión con este amigo poco entendido - y tan necesario en la música- que es el silencio.

“No me quitaré la música. Toda la vida la he entendido desde pequeño. Fue lo que supe hacer. Me invitan a hacer este concierto y me dio la ilusión de poder terminar mi vida musical con esto. A pesar de ser de aquí, he venido muy pocas veces. Finalmente, es importante que vaya otra gente que haga su carrera. Yo ya hice la mía. Mi vida fue muy bonita. No tengo nada que reprochar. Me preparé siempre. Ese es el secreto: prepararse bien para que las cosas salgan bien”, finaliza el maestro.

CT