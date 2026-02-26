A través de redes sociales, Adal Ramones anunció un nuevo y especial proyecto en el que se encuentra medianamente involucrado: "Quieren monólogo" el título de un corto escrito, dirigido y editado por Paola Ramones, hija del comediante.

Y si el amor de un padre a su hija y el orgullo por verles realizados no fuesen suficientes, el tema elegido por Paola es sensible para Adal. La historia narra el secuestro del comediante ocurrido cerca de tres años antes de que ella naciera.

En esta historia basada en hechos reales, el personaje de Adal Ramones es interpretado por Daniel Tovar en el cortometraje en el que también aparece el comediante Gon Curiel. La historia es parte de la selección del festival Cinequest.

El estreno del producto audiovisual fue celebrado por el propio Adal Ramones a través de una extensa publicación en su perfil oficial de Instagram:

"Mi hija Paola me ha dado este maravilloso regalo, convirtió una experiencia traumática, en un relato visual y auditivo que me hace abrazarla con el alma. Gracias mi vida hermosa… Si, sígueme dando mas cosas así que me reafirman que la vida es bella a pesar que haya personas en este mundo que quieran hacer daño." escribió el comediante.

El anuncio llega luego de que Ramones se viera involucrado en la polémica luego de la cancelación del show Enrollados que pretendía revivir en formato de obra de teatro el éxito de Otro Rollo, el programa de televisión que catapultó a Ramones y a otros conductores al tope de la fama.

OB