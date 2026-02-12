El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) dio a conocer la imagen que representará su edición 41, una pieza firmada por el artista Ricardo Luévanos que propone una lectura visual sobre el origen de las ideas y su transformación en lenguaje cinematográfico.

La obra coloca en el centro una mirada que alude al instante en que surge una idea. A su alrededor aparecen pájaros tejedores que construyen nidos con precisión, recurso visual que funciona como analogía del proceso creativo en el cine. Cada ave representa una idea en desarrollo: algunas permanecen, otras evolucionan y otras se transforman, de acuerdo con la explicación del autor.

Esta es la imagen para que representará al FICG en su edición 41. ESPECIAL

Luévanos señaló que la oportunidad de diseñar el cartel tiene un significado personal. “El festival es una experiencia colectiva que se vive y se siente, y poder darle imagen es un gran honor. Desde hace muchos años he seguido con atención los carteles edición tras edición, por lo que formar parte de esta historia como autor es, sin duda, un sueño cumplido”, afirmó.

El planteamiento cromático también forma parte del concepto. El azul remite a la calma y al infinito; el amarillo, asociado a las aves tejedoras, aporta identidad y energía; mientras que el café y el verde evocan lo natural y lo orgánico del proceso creativo. La propuesta visual articula estos elementos como una narración construida a partir de imágenes, línea que vincula el lenguaje del ilustrador con el cine y con el propio festival.

Ricardo Luévanos cursó Diseño para la Comunicación Gráfica en la Universidad de Guadalajara, formación que lo llevó a desarrollar proyectos en arte y diseño digital. Inició su trayectoria como ilustrador en 2008 y ha colaborado con marcas y plataformas como ELLE México y Nike.

En esta edición, el FICG también reconoce su vínculo con Chile, país presente en la historia del encuentro desde 2003, cuando participó con una muestra de cine clásico. Desde entonces ha mantenido presencia anual en el Guadalajara Film Market y ha sido designado Invitado de Honor en 2019 y 2026.

