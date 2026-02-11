Concierto gratuito en Guadalajara: OFJ se presenta en LARVA de la mano de Inés Rodríguez

Hay directores que llegan a una orquesta como visitantes; otros, como si regresaran a casa. En el caso de Inés Rodríguez, su vínculo con la Orquesta Filarmónica de Jalisco es una relación de confianza mutua, construida en el diálogo artístico y en la complicidad con los músicos. Ahora vuelve como directora invitada para encabezar el segundo programa social de la temporada, una serie de conciertos gratuitos pensados para ampliar el acceso a la música sinfónica y acercarla a públicos que no siempre cruzan las puertas del Teatro Degollado.

“Ya se siente como una segunda casa esta orquesta para mí. Tengo muy buena relación con los músicos, agradezco mucho la administración, el maestro José Luis Castillo por la invitación”, dice la directora, en conversación con EL INFORMADOR. Su presencia no es circunstancial: responde a una convicción compartida sobre la responsabilidad social de las instituciones culturales.

Inés Rodríguez. CORTESÍA/ OFJ

La propuesta pone el acento en la inclusión, particularmente en personas adultas mayores y en públicos con distintas capacidades. El escenario también marca un cambio simbólico. Por primera vez, la OFJ se presenta en el Foro LARVA, un espacio distinto al habitual Teatro Degollado. “También es la primera vez que la orquesta está en el Foro LARVA, así que es una gran oportunidad para nosotros que tenga esta sección de la población el mayor acceso posible, acercarse a la música clásica, conocer su orquesta de una manera muy posible”, dice la directora.

El traslado no es menor. Supone adaptarse a una nueva acústica, a un entorno distinto, a una energía renovada. “Ya estamos ensayando desde el día lunes y si bien es un reto adaptarnos a la acústica, pues estamos muy contentos de poder estar en un lugar muy nuevo, que a la vez es accesible para un público diverso”, cuenta Inés Rodríguez. La experiencia aporta frescura a la programación: “Es algo nuevo, algo distinto, algo que también le da frescura dentro de la programación de la orquesta”.

Un programa ligero, atractivo y contrastante

Rodríguez diseñó un programa breve —aproximadamente una hora— pensado para ser accesible sin perder densidad artística. “Esperamos que puedan estar acompañándonos y también por eso el programa está muy entretenido, corto, con duración aproximada de una hora”, asegura.

La velada abre con la "Obertura a Isabella" de Franz von Suppé, ejemplo del brío teatral de la opereta vienesa del siglo XIX. “Es una obra con un ambiente muy pintoresco, con un carácter español que se refleja a través de sus ritmos y melodías”, explica. La partitura, aunque proveniente de una opereta poco representada hoy, conserva vitalidad en su obertura, que alterna evocaciones danzables, lirismo y brillantez orquestal. El programa continúa con la "Suite de Sylvia" de Léo Delibes, música de ballet que traslada al ámbito sinfónico la elegancia francesa del siglo XIX. “Tiene este tinte mitológico y condensa movimientos contrastantes, líricos, con momentos de solo pizzicato en las cuerdas, articulaciones que enriquecen muchísimo la variedad del programa”, dice la directora.

El dramatismo romántico llega con la Obertura a Juana de Arco de Giuseppe Verdi, síntesis del impulso heroico y la tensión espiritual de la ópera italiana. El cierre posee un significado especial: la "Pequeña suite mexicana" de Nubia Jaime Donjuan, una joven compositora sonorense, en primera audición para la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

La obra recorre seis movimientos, cada uno inspirado en un árbol: ahuehuete, mezquite, ayacahuite, sahuaro, cacalosúchil y ceiba. “Cada uno representa un árbol. Hay solos destacados como el del oboe, el del trombón bajo. Son como micro conciertos dentro de la suite para estos instrumentos”. La partitura transita por valses, sones, danzón, chachachá, mambo y merengue, resignificando gestos populares desde una escritura contemporánea.

Para Rodríguez, incluir música mexicana actual es una decisión ética y artística: “Siempre para mí es importante agregar música de compositoras y compositores jóvenes mexicanos”, afirma.

La música como responsabilidad social

Más allá del repertorio, la directora insiste en el sentido social del proyecto. “Es una de las responsabilidades de todas las orquestas acercar la música y que sea más accesible para toda la población. Eso lo está haciendo de maravilla la Orquesta Filarmónica de Jalisco”. La experiencia sinfónica, señala, no debe limitarse a públicos tradicionales. La orquesta, cuando se desplaza, se transforma: “Están haciendo un trabajo maravilloso… acercar a niños, jóvenes, adultos mayores, a todo tipo de personas que quieran vivir esta experiencia”, finalizó.

EL INFORMADOR/ARCHIVO

El Programa 2 – Concierto social se realizará en el Foro LARVA el jueves 12 de febrero a las 20:30 horas y el domingo 15 de febrero a las 12:30 horas. Dos funciones que trasladan la potencia sinfónica fuera del recinto tradicional para abrirla a nuevos públicos, en un espacio distinto, con una escucha más íntima. Bajo la batuta de Inés Rodríguez, la Orquesta Filarmónica de Jalisco propone así una experiencia breve pero sustanciosa: tradición europea y creación mexicana contemporánea dialogando en un mismo escenario, con la convicción de que la música, cuando se comparte, amplía el territorio común.

Para reservar acceso doble (adulto mayor o persona discapacitada, más acompañante), es necesario enviar un correo a: contacto.ofj@gmail.com, indicando nombre, edad y concierto al que se desea asistir, puede ser para la presentación del jueves 12 de febrero o bien, para el domingo 15 de febrero.

