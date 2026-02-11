Guadalajara celebra 484 años con 10 días de actividades culturales abiertas al público

Guadalajara conmemorará su 484 aniversario con un programa cultural de diez días que incluirá conciertos, exposiciones, conferencias, talleres y actividades al aire libre en distintos espacios públicos. Bajo el concepto “De corazón, ¡Felicidades Guadalajara!”, el Gobierno municipal, a través de la Dirección de Cultura, convocó a la ciudadanía a participar en una agenda que plantea la celebración como un cumpleaños colectivo, con entrada libre en todos los eventos.

La programación se desarrollará en recintos como el Foro Larva, el Museo de la Ciudad, el Museo de Paleontología, la Casa Museo López Portillo, el Paseo Alcalde, el Mercado Corona y el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), entre otros espacios del Centro Histórico.

Las actividades comenzarán el jueves 12 de febrero a las 09:30 horas en el Foro Larva con el ensayo abierto al público de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El acceso será con cupo limitado mediante registro previo. Ese mismo día, a las 19:00 horas, en el Museo de la Ciudad se inaugurará la exposición “Las cosas como son”, de Juan Carlos Macías y Andrea Salcido. La jornada cerrará a las 20:30 horas en el Foro Larva con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

El sábado 14 de febrero, fecha en que se conmemora la Fundación de Guadalajara, se realizará un festejo público a las 08:45 horas sobre avenida Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal. El programa contempla la participación de la Estampa de Jalisco del Ballet Folclórico Guadalajara, el Coro Municipal a capela y la Estudiantina Municipal.

Ese mismo día, a las 12:30 horas, el Museo de Paleontología albergará la conferencia “El descubrimiento de los hongos zombi en Jalisco: Cuando la ciencia supera la ficción”. Por la noche, a las 19:00 horas, la Casa Museo López Portillo presentará el “Recital de amor” con el Coro y Ensamble Excelsior en la Sala de Música.

La programación continuará el domingo 15 de febrero a las 12:30 horas en el Foro Larva con un segundo concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

El jueves 19 de febrero, a las 18:00 horas, el Paseo Alcalde —frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres— será sede de “Canto de celebración a mi ciudad”, un concierto con Paco Padilla y Mercedes Medina. Más tarde, a las 19:00 horas, el Museo de la Ciudad ofrecerá la conferencia “Las cosas como son: Modos de ser tapatíos”, impartida por los historiadores Samuel Gómez Luna y Daniel López.

El viernes 20 de febrero, las actividades se trasladarán a la Azotea del Mercado Corona, donde a las 18:00 horas se realizará una charla gastronómica y literaria con el escritor Bernardo Esquinca y el chef Fabián Delgado. Ese mismo día, a las 20:00 horas, el MUPAG presentará el espectáculo de standup comedy “Vivir en Guadalajara”, a cargo de Tapatieses.

El sábado 21 de febrero, a las 11:00 horas, el Museo de la Ciudad llevará a cabo un taller de fotografía en barrios tradicionales, abierto a quienes deseen participar con cámara o teléfono celular. La celebración concluirá ese día a las 20:00 horas en el Foro Larva con un concierto y fiesta de cierre a cargo de Los Hijos de Mike Laure.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la conmemoración se articula bajo la premisa de “La ciudad que te cuida”, con una agenda que integra expresiones musicales, artísticas, académicas y comunitarias. La invitación está dirigida a las familias y al público en general para participar en actividades que buscan reforzar la identidad y el sentido de pertenencia.

