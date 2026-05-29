Festival Cultural de Mayo finaliza con las teclas mágicas de Lilya Zilberstein

Con concierto magistral en el Teatro Degollado, la edición 29 del Festival Cultural de Mayo concluyó la noche de este viernes con una velada dedicada a la tradición musical vienesa, ejemplificada en las piezas enormes y complejas de Johannes Brahms y Johann Strauss II. En el acto protocolario previo, Sergio Alejandro Matos, director del Festival, agradeció al público por lo que están a punto de ser tres décadas incesantes de cultura en Guadalajara.

"Quiero agradecer a todos por estos 29 años (...) esta noche Viena está en Guadalajara y está cerrando a lo grande. La verdad es que me cuesta trabajo pensar en lo grande que esto es. Gracias por seguir convirtiendo a Guadalajara en la capital cultural de Latinoamérica", dijo. Abigail Vásquez, de Cultura GDL, celebró lo que el Festival ha construido anualmente para la ciudad. "El Festival de Mayo se ha convertido en parte fundamental de la identidad cultural de Guadalajara y su permanencia es resultado del trabajo constante de muchísimas personas", aseguró.

La edición 29 del Festival Cultural de Mayo cerró con broche de oro este viernes. EL INFORMADOR/J. Acosta





La Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por la batuta del maestro invitado Johannes Wildner, contó también con el virtuosismo de la pianista Lilya Zilberstein, cuyas manos mágicas se deslizaban por las teclas como si tuvieran vida propia. Su habilidad en el piano era tal, que, sin mirar siquiera al teclado, con el rostro inmutable, como si fuera una cosa de todos los días, realizaba movimientos tan complejos que en instantes hacía parecer que tenía más de un par de manos.

El concierto, un homenaje a dos titanes de la música, resultó un viaje sonoro a través de las obras de J ohannes Brahms y Johann Strauss II: el Concierto para piano y orquesta, y la Noche Vienesa . El piano llegó a extremos de dulzura y brutalidad; Zilberstein logró traducir los sentimientos de su compositor mismo, pues Brahms la compuso en uno de los momentos más álgidos de su vida, luego de ver cómo su propio maestro sucumbía en el manicomio presa de la locura.

La Noche Vienesa con música de Johann Strauss II, por otro lado, fue un viaje a las profundidades de una noche azul, melancólica y radiante , cuyos seis movimientos parecieron dejar una estela satinada a través de los ámbitos y en el oxígeno mismo del Teatro Degollado. El silencio se volvió una cosa brillante. El público, como es frecuente en los conciertos de la OFJ, no resistió la tentación de aplaudir entre cada movimiento en lugar de esperar a que finalizara la pieza, pues la intensidad de la orquesta hacía inevitable que la audiencia respondiera con el mismo entusiasmo.

La audiencia respondió con entusiasmo ante el virtuosismo de los músicos. EL INFORMADOR/J. Acosta





La noche entera fue una muestra total del virtuosismo que se puede alcanzar en el piano. También fue un concierto en el que se saldaron muchas cuentas; cuando el Concierto para piano de Brahms fue estrenado hace casi dos siglos, fue recibida de manera agria, e incluso la audiencia la rechazó con silbidos desaprobatorios. "Los silbidos fueron en verdad excesivos", escribió Brahms, desencantado, a un amigo suyo en una carta de 1859.

El tiempo hizo lo suyo. Lo hizo esta noche, en el Degollado. Los aplausos fueron, sobre todo, para Lilya Zilberstein, que recibió la marabunta sonora de medio teatro, cuyos asistentes, en su gran mayoría, la ovacionaron de pie. Pero sobre todo los aplausos fueron para Brahms, el maestro incomprendido, que no sabría nunca que, 167 años más tarde, su pieza sería aplaudida hasta el cansancio en una ciudad de la que quizá no oyó hablar nunca, pero que usó su pieza para cerrar con broche de oro un festival que, a su vez, en mayo entrante celebrará sus primeras tres décadas de fiesta, cultura y música.

JM