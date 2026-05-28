Arte puertorriqueño toma Nueva York con homenaje a Bad Bunny, el dominó y la familia latina

La cultura puertorriqueña encontró un nuevo espacio para celebrarse en el corazón de Nueva York, entre jardines, mesas de dominó y enormes esculturas de cerámica, el artista Roberto Lugo inauguró una exposición pública que rinde homenaje a la identidad boricua y a figuras que han marcado la historia contemporánea de la isla, entre ellas Bad Bunny.

La muestra, titulada “Alfarero del barrio”, se instaló en el emblemático Madison Square Park y combina arte urbano, cerámica monumental y símbolos profundamente ligados a la experiencia latina en EU.

L a pieza central de la exposición es un gigantesco jarrón de seis metros de altura llamado “Capicú de Cariño”, decorado con escenas pintadas a mano donde aparecen personajes icónicos de Puerto Ric o, así como referencias cotidianas a la familia, la música y las tradiciones populares.

Bad Bunny, Sonia Sotomayor y el orgullo boricua

Entre los rostros incluidos en la obra destacan el cantante Bad Bunny, la jueza Sonia Sotomayor, el actor y compositor Lin-Manuel Miranda y el legendario beisbolista Roberto Clemente.

S in embargo, Lugo también decidió incluir a sus propios padres dentro de la pieza, mezclando figuras mundialmente conocidas con escenas familiares y elementos cotidianos como gallos, flores y fichas de dominó.

Las obras estarán instaladas al aire libre en el parque hasta diciembre. EFE/A. Colmenares

Para el artista, esta combinación busca transmitir la idea de que las historias personales y comunitarias poseen el mismo valor cultural que las figuras históricas o mediáticas. Lugo, quien se define como “narrador de historias”, explicó que el proyecto intenta reflejar la manera en que los puertorriqueños y otras comunidades migrantes enriquecen la cultura estadounidense sin perder sus raíces.

El dominó y las tradiciones como símbolos culturales

Más allá de las celebridades, la exposición convierte objetos cotidianos en símbolos de identidad latina. Una de las instalaciones más llamativas son varias mesas de dominó pintadas a mano alrededor de un estanque, donde los visitantes pueden sentarse a jugar mientras observan retratos y escenas inspiradas en la cultura puertorriqueña.

El dominó, profundamente arraigado en comunidades caribeñas y latinoamericanas, aparece aquí no solo como entretenimiento, también es una representación de convivencia, memoria familiar y vida de barrio.

Otra de las esculturas exhibidas es un hidrante naranja cubierto de grafitis llamado “Para Los Días Calientes”, inspirado en los hidrantes abiertos que durante décadas han servido como alivio improvisado para los veranos intensos en barrios populares de Nueva York.

La pieza también funciona como referencia a las luchas sociales, la vida comunitaria y la historia de los vecindarios inmigrantes de la ciudad.

Una exposición sobre identidad, migración y resistencia

El proyecto de Lugo también dialoga con temas más profundos como la migración, la discriminación y las historias de superación dentro de la comunidad latina. El artista señaló que muchas personas que llegan a EU enfrentan obstáculos similares, pero logran transformar esas experiencias en historias extraordinarias de resistencia y crecimiento.

Por ello, una parte importante de la exposición busca que cualquier visitante pueda sentirse representado dentro de las piezas, independientemente de su origen.

La curadora de Madison Square Park Conservancy, Denise Markonish, destacó que el proyecto llega en un momento especialmente significativo, en medio de debates políticos y sociales sobre identidad, inmigración y representación cultural en EU.

Según relató, algunas personas incluso han reaccionado emocionalmente al encontrarse reflejadas en las imágenes y símbolos presentes en las esculturas.

Puerto Rico como inspiración artística global

La exposición permanecerá instalada al aire libre hasta diciembre y posteriormente se expandirá hacia otras zonas de la ciudad, incluyendo el High Bridge, que conecta barrios históricamente vinculados con comunidades latinas y trabajadoras.

Con “Alfarero del barrio”, Roberto Lugo no solo convierte la cerámica en arte monumental, sino que también transforma símbolos cotidianos de Puerto Rico —como el dominó, la música o la vida familiar— en un homenaje visual a la memoria cultural latina.

Y en medio de todas esas referencias, la presencia de Bad Bunny funciona como otro símbolo de la identidad puertorriqueña contemporánea: un artista global que, pese a su fama internacional, continúa ligado a las raíces culturales y sociales de la isla.

TG