OFJ en el museo: Regresan las Serenatas Primavera al Cabañas

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) prepara un nuevo encuentro con el público tapatío a través de sus Serenatas de Primavera, una serie de conciertos que trasladan la experiencia sinfónica fuera del escenario tradicional para situarla en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

En esta ocasión, la música resonará en el corazón del Museo Cabañas, recinto que resguarda los murales de José Clemente Orozco y que forma parte del patrimonio histórico y artístico de Guadalajara.

Serenatas de Primavera: Fechas, sede y experiencia al aire libre

Las presentaciones están programadas para los días 19 y 29 de abril a las 19:30 horas, en el Patio de los Naranjos del museo, un espacio donde las actividades culturales al aire libre permiten una relación distinta entre la música y el público.

Un diálogo entre música, arquitectura y legado de Orozco

A lo largo de su historia, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ha mantenido una programación que combina tradición y exploración artística.

Las Serenatas de Primavera se inscriben en esa línea al proponer conciertos que dialogan con el entorno arquitectónico y simbólico del museo.

Así, la música se integra al paisaje cultural del recinto, donde la presencia de los frescos de Orozco recuerda la relación entre arte, historia y comunidad.

Programas que viajan del clasicismo al modernismo musical

El primero de los conciertos, que tendrá lugar el 19 de abril, estará dirigido por el maestro Rodrigo Sierra Moncayo , con la participación de los cornistas Alfredo Sánchez y Carlos Martínez como solistas invitados.

El programa abrirá con la Petite suite de Claude Debussy, una obra de sonoridad delicada que evoca escenas íntimas y paisajes imaginarios.

A continuación se interpretará el Concierto para dos cornos de Joseph Haydn, pieza que destaca por el diálogo entre los instrumentos solistas y la orquesta.

La velada concluirá con la Sinfonía núm. 4, Italiana de Felix Mendelssohn, obra inspirada en los viajes del compositor por Italia y reconocida por su energía rítmica y su carácter festivo.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco reafirma su presencia en la vida cultural de Guadalajara y su compromiso por diversificar los espacios de encuentro con la música. FACEBOOK / OFJ

El segundo concierto, programado para el 29 de abril, será un recorrido por distintos periodos de la historia musical. La jornada iniciará con la Sinfonía núm. 27 de Wolfgang Amadeus Mozart, ejemplo de claridad formal y vitalidad expresiva.

Posteriormente se interpretará el Concierto barroco para dos violines del compositor jalisciense Manuel Enríquez, obra que reinterpreta estructuras del pasado desde una perspectiva contemporánea.

El programa cerrará con la Suite de Pulcinella de Igor Stravinsky, partitura que revisita el lenguaje barroco con un enfoque moderno y dinámico.

Boletos, público y el impulso cultural de la OFJ en Guadalajara

El Patio de los Naranjos, con su arquitectura abierta y su entorno histórico, se convierte así en un punto de encuentro donde la música adquiere un sentido distinto. La experiencia de escuchar una orquesta en este espacio permite reconocer la dimensión simbólica del museo como lugar de memoria y creación artística.

Bajo la mirada de los murales de Orozco, las Serenatas de Primavera se presentan como una oportunidad para vivir la música en diálogo con la historia y el patrimonio de Guadalajara.

Precios de los boletos

Los boletos para estos conciertos tienen un costo de 500 pesos en entrada general y 450 pesos para espectadores frecuentes , y pueden adquirirse a través de los canales habituales de la orquesta.

La programación está dirigida a públicos mayores de edad y a familias interesadas en la música clásica, así como a visitantes que buscan actividades culturales en un entorno emblemático de la ciudad.

Con esta iniciativa, la Orquesta Filarmónica de Jalisco reafirma su presencia en la vida cultural de Guadalajara y su compromiso por diversificar los espacios de encuentro con la música. Las Serenatas de Primavera consolidan una tradición que combina repertorio sinfónico, patrimonio arquitectónico y participación ciudadana, elementos que definen el papel de la orquesta dentro del panorama cultural del estado.

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