En el marco de la edición 29 del Festival Cultural de Mayo se llevó a cabo la Tercera Entrega del Galardón Don Jorge Garciarce Ramírez, en la que se reconoció a las personalidades que han contribuido al desarrollo cultural y social de Jalisco.

Bernardo Fernández, Abraham Mendoza, Jorge Pereda, Ester Cisneros, Marcelo Garciarce, Isaura Amador, Alejandro Matos y Sergio Garval. GENTE BIEN JALISCO / Tercera Entrega del Galardón Don Jorge Garciarce Ramírez

La ceremonia tuvo como sede el Teatro Degollado, que abrió sus puertas a directivos del festival, invitados y asistentes, en el que se distinguió a los galardonados en las categorías de Creación Artística, Bienestar Social, Sustentabilidad y Trayectoria. Dicho galardón ha sido impulsado por la familia Garciarce en colaboración con el Festival Cultural de Mayo.

Abraham Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Monse Pérez Cisneros, Ester Cisneros e Isaura Amador. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

El artista plástico Sergio Garval recibió el premio en Creación Artística de manos de Bernardo Fernández; Esther Cisneros Quirarte, creadora de Fundación Voluntarias contra el Cáncer A. C. recibió el galardón en Bienestar Social por Isaura Amador Nieto. El reconocimiento a la Sustentabilidad fue para Jorge Pereda Urrea, mientras José Luis González Iñigo recibió el Premio a la Trayectoria por Marcelo Garciarce Muñiz.

Lorenza Dipp y Bruno Pellegino. GENTE BIEN JALISCO / Tercera Entrega del Galardón Don Jorge Garciarce Ramírez

José Luis González Iñigo y Marcelo Garciarce. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Al término de la entrega de estos galardones, los asistentes disfrutaron de un concierto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), que estuvo acompañada por la violinista Geneva Lewis, bajo la batuta del director invitado, el austriaco Johannes Wildner, que interpretaron una de las obras más emblemáticas de Johannes Brahms.

Geneva Lewis, Johannes Wildner y Orquesta Filarmónica de Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026