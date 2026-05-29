Entre piezas desmontadas, herramientas y capas de pintura todavía frescas, el artista jalisciense José Luis Malo trabaja contra el tiempo en una nueva intervención escultórica para el Festival Internacional del Venado, donde presentará una pieza que integrará a la muestra permanente “El Camino del Venado”.

Sin embargo, a diferencia de otros participantes, Malo decidió no respetar la figura original del venado que recibió para intervenir. Prefirió romperla. “Lo que les pedí fue que me dejaran destrozar la pieza y construirla de una manera diferente”, explicó en entrevista con EL INFORMADOR, mientras continuaba trabajando en el taller.

El resultado será una sola escultura creada a partir de varios venados ensamblados y transformados en una nueva figura ligada a los cuatro puntos cardinales y a los elementos naturales. La pieza formará parte del Festival del Venado que se realiza del 6 al 28 de junio, en Mazamitla; Pueblo Mágico conocido por sus bosques, cabañas y actividades culturales al aire libre.

En distintas ediciones, las esculturas de venados intervenidas por artistas han permanecido exhibidas en espacios públicos del municipio, convirtiéndose en uno de los recorridos visuales más reconocibles para visitantes y habitantes. Malo conocía ya ese impacto directo con la gente de todos los días antes de aceptar participar. “Me ha tocado ir a Mazamitla y verlos en exhibición. Son muy visitados”, comentó.

El artista explicó que durante años rechazó este tipo de convocatorias relacionadas con intervenir objetos prefabricados -balones, televisores, vacas o figuras urbanas- porque muchas veces terminan reduciendo la participación artística a decorar una superficie. En esta ocasión aceptó por dos razones: la libertad creativa que le ofrecieron y la posibilidad de generar una pieza completamente distinta.

“Regularmente lo que hacemos es repintar”, señaló. “Creo que este tipo de proyectos para el artista deberían representar un reto, no nada más repintar una pieza”.

Malo adelantó que algunos fragmentos de la escultura incluirán recipientes relacionados con el agua, mientras otros remitirán al fuego y a distintos símbolos ligados a la naturaleza. Más allá de la apariencia final, el artista insiste en que el objetivo principal no consiste solamente en crear una figura atractiva para fotografías o exhibición urbana. “No me interesa representar un venado bonito”, dijo. “Me interesa que la pieza signifique algo y que la gente pueda pensar o cuestionarse cosas a partir de ella”.

Interacción entre la obra y el público

Para Malo, sacar las obras de galerías y museos modifica por completo la manera en que las personas se relacionan con ellas. Por eso considera importante acercar las piezas a plazas, calles y espacios abiertos donde el público pueda encontrarse con ellas sin necesidad de entrar a un recinto cultural.

“Cuando las personas están preocupadas por resolver el día a día, queda poco tiempo para ir a museos”, explicó. “Si acercas el arte, llegas más fácil a esos públicos y puedes impactar a niños y personas que tal vez nunca entrarían a una galería”.

Malo habló también sobre la disciplina detrás del trabajo artístico y rechazó la idea romántica de esperar inspiración pasivamente. “La inspiración llega trabajando”, afirmó. “Las ideas aparecen con disciplina, haciendo todos los días lo que te gusta hacer”.

Después de más de tres décadas dedicadas al arte, el pintor considera que buena parte de su trabajo se construye desde la repetición cotidiana, la observación social y la necesidad de generar reflexión a través de texturas, materiales y formas. Muchos de sus temas, explicó, surgen de la relación con la sociedad y con las tensiones de la vida diaria, algo que también buscará trasladar hacia este venado monumental.

Mientras tanto, en el taller, las piezas continúan apiladas, desmontadas y cubiertas de pintura. Poco a poco, varios venados comenzarán a convertirse en uno solo.

CT