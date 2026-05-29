“Psicosis”, Mahler y cuerdas: el regreso de la OFJ

La música que hizo memorable una escena de terror bajo una regadera, la melancolía operística asociada a la mafia italiana y las cuerdas solemnes que acompañaron batallas navales en altamar se reunirán en un mismo escenario para inaugurar la Segunda Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).

El próximo domingo 14 de junio, a las 13:00 horas, la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas será sede de “Música de cuerdas para cine”, un programa que propone escuchar el cine desde otra perspectiva: sin pantalla, pero con la intensidad emocional que las partituras imprimieron a algunas de las escenas más recordadas de la historia cinematográfica.

Más que un simple concierto de música incidental, la apuesta consiste en revelar cómo las cuerdas han construido atmósferas enteras de tensión, nostalgia, dramatismo y memoria emocional en películas que permanecen en el imaginario colectivo. La selección atraviesa universos muy distintos: el thriller psicológico de Alfred Hitchcock, la introspección existencial de Luchino Visconti, la violencia operística de “El Padrino” o el suspenso contemporáneo de “Tár”.

Bajo la dirección artística del maestro José Luis Castillo, la presentación reunirá por primera vez en esta temporada a la OFJ con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba, en una colaboración entre la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Universidad de Guadalajara que llevará al escenario una formación enfocada en la expresividad de las cuerdas.

La apertura llegará con “Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis”, de Ralph Vaughan Williams, pieza que muchos espectadores reconocen por su aparición en “Master and Commander”. En concierto, la obra adquiere otra dimensión: un tejido sonoro envolvente donde las cuerdas parecen expandir el tiempo y construir un espacio suspendido entre contemplación, épica y recogimiento.

El recorrido avanzará después hacia uno de los lenguajes musicales más decisivos del suspenso cinematográfico: el de Bernard Herrmann. El programa incluirá fragmentos vinculados a “Psicosis” y “Fahrenheit 451”, dos obras donde el compositor redefinió el papel de la música en la tensión dramática.

En “Psicosis”, los acordes cortantes y obsesivos de las cuerdas se volvieron inseparables de la secuencia de la regadera, probablemente una de las escenas más citadas del cine moderno. Herrmann logró algo poco frecuente: hacer que la música no acompañara la imagen, sino que la intensificara hasta convertir el miedo en una experiencia física.

De “El Padrino” a “Tár”

La programación también abrirá espacio a composiciones de Gustav Mahler y Pietro Mascagni, cuyas obras han dialogado con películas como “El Padrino”, “Muerte en Venecia” y “Tár”. En estos filmes, las cuerdas dejan de funcionar únicamente como acompañamiento y aparecen como una especie de voz interior: nostalgia, culpa, deseo y duelo.

Para José Luis Castillo, director artístico de la OFJ, uno de los mayores desafíos de interpretar repertorio asociado al cine radica en la precisión. A diferencia del concierto tradicional, donde director y músicos pueden flexibilizar el pulso o expandir el tiempo interpretativo, la música vinculada a un universo cinematográfico exige un rigor métrico casi quirúrgico. La lógica visual impone un tiempo exacto: la escena avanza, la tensión cambia y la orquesta debe sostener ese ritmo emocional.

Aunque esta vez no habrá imágenes proyectadas, el imaginario visual permanece. Cada pieza convoca recuerdos: el terror de Hitchcock, la solemnidad casi religiosa de “El Padrino”, el mar infinito de “Master and Commander” o la inquietud psicológica de “Tár”. La experiencia ocurre en la memoria del espectador.

Con este concierto, la OFJ busca también tender puentes hacia públicos que normalmente no acuden a una sala sinfónica. La relación con el cine funciona como puerta de entrada: espectadores que llegan atraídos por una película conocida y terminan encontrándose con la potencia física de una orquesta en vivo, imposible de reproducir desde una pantalla doméstica.

La presentación de “Música de cuerdas para cine” se realizará el domingo 14 de junio, a las 13:00 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos ya están disponibles en taquillas del recinto y en la plataforma digital del Conjunto Santander.

Cabe señalar que, como parte de las actividades paralelas de la temporada, la OFJ también abrirá al público parte de su proceso de trabajo mediante ensayos gratuitos. Se realizarán los viernes del 12 de junio al 10 de julio, de 9:30 a 11:00 horas, con ingreso a partir de las 9:00 horas. La única modificación ocurrirá la semana del 26 de junio, cuando el ensayo se adelantará al jueves 25 en el mismo horario.

La programación completa de la Segunda Temporada 2026 puede consultarse en el portal oficial de la OFJ.