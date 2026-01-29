El Museo de la Ciudad abre una reflexión sobre el agua y Chapala

Durante la apertura, el director de Cultura de Guadalajara, Carlos González Martínez, explicó que la muestra es resultado de un trabajo conjunto entre distintas instituciones y equipos. “Es una exposición histórica, divulgativa que abre sus puertas el día de hoy y que podrá visitarse durante los próximos tres meses. Esta muestra ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, el Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Chapala ”, señaló.

González Martínez detalló que la exposición se estructura en cuatro salas. "Una dedicada a la historia, al trabajo y a las pericias que implicó traer el agua a la ciudad, otra que aborda la relevancia del lago de Chapala para la vida de las y los tapatíos, una más que presenta datos sobre la situación actual del agua y su proyección a futuro y una sala final que ofrece información sobre el consumo del agua e invita a participar activamente en acciones individuales y colectivas para su protección”, explicó el funcionario.

El director de Cultura subrayó que el proyecto se complementa con piezas artísticas e instalaciones de Fabrizio Bianchini, Valeria Michel, Diego González Gómez y Angélica Barba, en representación del Colectivo Medusa Río Santiago. En ese contexto, destacó el papel actual de los museos como espacios de participación comunitaria. “Los museos ya no se centran solamente en el objeto expositivo. Los museos ahora son espacios comunitarios que nos convocan a imaginar y a participar, incluso a cuestionar”, afirmó.

Desde el ámbito académico, la rectora del Centro Universitario de Chapala, Patricia Rosas Chávez, planteó la exposición como un punto de encuentro entre educación, arte y cultura para reflexionar sobre el agua como un recurso limitado. “Estamos aquí para unir esfuerzos entre la educación, el arte y la cultura para hablar de algo que es tan importante como la vida misma, que es el agua”, dijo.

Rosas Chávez explicó el ciclo natural del agua y señaló que diversas acciones humanas han alterado su equilibrio. Mencionó la deforestación, la urbanización, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación como factores que inciden de manera directa en la disponibilidad del recurso. A ello sumó los efectos del cambio climático, que modifican los patrones de lluvia y aceleran la evaporación.

En su intervención, la rectora citó datos recientes sobre la situación global del agua. Señaló que la disponibilidad mundial de agua dulce disminuyó un 7 por ciento entre 2015 y 2022, y que 18 países viven niveles críticos de estrés hídrico. En ese contexto, hizo referencia al concepto de “bancarrota hídrica” utilizado por la Organización de las Naciones Unidas para describir un escenario en el que la capacidad de recuperación de los sistemas de agua se encuentra comprometida.

“Ya no estamos en una situación de estrés o de crisis reversible. Los datos son contundentes”, afirmó, antes de referirse al caso local. Recordó que el Área Metropolitana de Guadalajara enfrenta un déficit de abastecimiento y que cerca del 60 por ciento del agua que consume proviene del Lago de Chapala, lo que refuerza la necesidad de proteger este cuerpo de agua.

Por su parte, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, subrayó la relación histórica entre la ciudad y el agua, y cómo este vínculo ha influido en su desarrollo urbano y social. “Guadalajara ha sido moldeada a lo largo de su historia por el agua. Los cuerpos de agua que habitan en esta tierra moldearon la ciudad, pero también moldearon las calles y a las personas”, señaló.

Delgadillo destacó que el acceso al agua no es una condición garantizada para todas las poblaciones y llamó a no darlo por sentado. “Guadalajara tiene la fortuna de tener al lago más importante de nuestro país a solo unos kilómetros, pero no lo demos por sentado. Traer el recurso hasta la ciudad implica trabajo, infraestructura y esfuerzo”, dijo.

El Museo de la Ciudad abrió al público la exposición Ciudad Agua: del Mar Chapálico a Guadalajara, una muestra que propone revisar la relación entre el Lago de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir de la historia, la gestión y el uso del agua. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de abril con acceso libre.

