Karina Tejeda y Marissa Falomir dialogan desde la pintura y la arquitectura en el Art Wknd GDL

En el marco de Art Wknd GDL 2026, el espacio Cafetal 97 abrió sus puertas este jueves a la exposición Habitar el Movimiento, un proyecto compartido por las artistas Karina Tejeda y Marissa Falomir, quienes desde lenguajes distintos establecen un diálogo entre estructura y fluidez, dos nociones que atraviesan tanto su formación profesional como su práctica artística.

La muestra se despliega en el patio del recinto y reúne más de 30 piezas, resultado de procesos individuales que convergen en una propuesta común. Para Karina Tejeda, el arte ha estado presente desde antes de su trayectoria académica. “Realmente el arte yo lo hago desde que estoy muy chiquita. Todo es gracias a mi mamá. Ella fue la primera persona en extenderme cualquier lápiz, papel, pluma, cosa que fuera necesaria para que yo pudiera estar aquí hoy”, explicó durante la inauguración.

Aunque estudió arquitectura, Tejeda reconoció que esa disciplina terminó por moldear su manera de crear. “Creo que realmente se puede ver en cuestión de estructura, composición y todas esas cosas. La colorimetría es algo que me encanta y mucha parte de la exposición nació de un cúmulo de personas que me hicieron arte sobre pedido. Me gusta que me den un concepto y me dejen explorarlo totalmente”, señaló. De las 16 obras que presenta en Habitar el Movimiento, varias ya cuentan con comprador, mientras que el resto se encuentra disponible para el público.

Las piezas de Tejeda destacan por el uso de figuras geométricas y una paleta cromática definida, elementos que remiten a su interés por la estructura. Una de las obras centrales de la exposición surgió, según relató, a partir de la idea de un cliente que se definía como una persona “cuadrada y estructurada”. “Creé una ciudad de cubos. Es esa estructura la que da la colorimetría en sí, porque si tuviera otros colores no se lograría ver esta pirámide geométrica”, explicó.

La colaboración con Marissa Falomir se gestó a partir del contraste entre ambas propuestas. “Su arte tiene mucho movimiento y el mío es muy estructurado. Yo represento algo que lo habitas, te paras a verlo, y el de ella es más fluido, más orgánico. De ahí nació Habitar el Movimiento”, comentó Tejeda. Para la artista, el proceso también implicó un descubrimiento personal. “Aprendí a bajar lo que existe en mi cabeza y poderlo plasmar. No tuve que soltar el control, pero cuando entendí cómo hacerlo fue cuando empecé a crear mis mejores obras”.

Marissa Falomir, por su parte, presentó 15 piezas que se agrupan en tres colecciones distintas, todas atravesadas por la noción de movimiento. “Soy arquitecta y pintora. Mucho de mi arte habla de fluir. Una de mis colecciones se llama así y creo que la unión entre mi arte y el de Karina se trata justamente de ese movimiento que tenemos ambas”, explicó. Mientras el trabajo de Tejeda se inclina hacia lo rígido y estructurado, Falomir apuesta por trazos orgánicos y técnicas donde el control se comparte con el azar.

En la muestra pueden verse obras realizadas con acrílico y agua, tintas al alcohol y óleo. La colección Fluir se construye a partir de texturas y capas que remiten al proceso mismo de creación. “Es fluir con control”, precisó. En contraste, la serie Movimiento utiliza tintas al alcohol en formatos pequeños, una técnica donde el desplazamiento del material no puede preverse del todo. “Las tintas se mueven con el alcohol de una forma que no puedes controlar”, señaló.

La tercera colección, Horizontes, está realizada en óleo y se nutre de paisajes y atardeceres. “Soy amante de los paisajes. Me gusta tomar fotos y pintarlos porque para mí es un lugar seguro. El óleo es mi mayor técnica, la que más amo”, explicó Falomir, quien describió esta serie como una forma de traducir experiencias personales en imágenes.

Aunque ambas comparten la formación arquitectónica, Falomir subrayó que para ella la pintura y la arquitectura ocupan espacios distintos. “Son dos cosas completamente diferentes. La pintura me llevó a ser arquitecta porque quería seguir dedicándome al arte. La arquitectura es creativa, pero es más estructurada; la pintura es mi pasión”, afirmó.

La exposición se inserta dentro de Art Wknd GDL 2026, una plataforma que articula galerías, espacios independientes y sedes alternativas en distintos puntos de la ciudad. Tejeda destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para el ámbito local. “Creo que hay muchas joyas escondidas en Jalisco y no siempre se les da la visibilidad que se les tiene que dar. Esta semana ayuda a ver nuevos talentos y a moverte entre galerías, cafeterías y restaurantes”, comentó.

Habitar el Movimiento permanece abierta en Cafetal 97. Las artistas también mantienen contacto directo con el público a través de sus plataformas digitales. Karina Tejeda puede encontrarse en redes sociales como @ByKarinate y en su sitio web, donde ofrece obra original y venta de impresiones. Marissa Falomir comparte su trabajo en redes como @MarissaFalomir.

MF