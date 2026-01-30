La prolífica poeta y novelista franco-libanesa Vénus Khoury-Ghata, poseedora de múltiples galardones, entre ellos el Premio Goncourt de poesía y el Gran Premio de poesía de la Academia Francesa, falleció a los 88 años, informaron el día de hoy sus familiares y figuras públicas en redes sociales.Nacida el 23 de diciembre de 1937 en Bcharre, Líbano, fue una figura emblemática de la literatura en francés, con una obra traducida a unas quince lenguas y galardonada con numerosos premios.Influenciada por su infancia en Bcharre y los traumas de la guerra civil libanesa, su obra fusiona la herencia oriental con la expresión francófona, ofreciendo una reflexión sobre la resiliencia y el exilio.Hija de un militar francófono y de una campesina, y criada en el seno de una familia maronita, estudió literatura en la Escuela Superior de Letras de Beirut. Era la hermana mayor de la novelista y periodista May Menassa, autora de “Caminando en el polvo” y “Maté a mi madre para vivir”.En 1972, se mudó a París tras casarse con el médico e investigador Jean Ghata, tres años antes de que estallase la guerra civil libanesa. Su hija Yasmine Ghata es también escritora. A lo largo de su carrera, Khoury-Ghata produjo unas cuarenta novelas y poemarios, explorando temas como el exilio, la memoria, la guerra, la identidad y la condición femenina.Su primer poemario, “Rostros inacabados”, se publicó en 1966, seguido de “Tierras estancadas” en 1967. En 1971, presentó su primera novela, “Los inadaptados”.Su obra narrativa incluye títulos como: “El hijo disecado” (1980), “Alboroto por una luna muerta” (1983), “Mortemaison” (1986), “Bayarmine” (1988), entre varios más. Además, sus libros más recientes se titulan “Marina Tsvetaeva, muriendo en Yelabuga” (2019) y “Lo que queda de los hombres” (2021).Sus últimos poemarios fueron “Desarraigo de las almas errantes” (2024) y “¿Quién habla en nombre del jazmín?” (2025). También escribió libros para niños, como “Lección de aritmética al críquet” (1987) y “¿Para qué sirve la nieve?” (2009). CT