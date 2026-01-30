La prolífica poeta y novelista franco-libanesa Vénus Khoury-Ghata, poseedora de múltiples galardones, entre ellos el Premio Goncourt de poesía y el Gran Premio de poesía de la Academia Francesa, falleció a los 88 años, informaron el día de hoy sus familiares y figuras públicas en redes sociales.

Nacida el 23 de diciembre de 1937 en Bcharre, Líbano, fue una figura emblemática de la literatura en francés, con una obra traducida a unas quince lenguas y galardonada con numerosos premios.

Influenciada por su infancia en Bcharre y los traumas de la guerra civil libanesa, su obra fusiona la herencia oriental con la expresión francófona, ofreciendo una reflexión sobre la resiliencia y el exilio.

Hija de un militar francófono y de una campesina, y criada en el seno de una familia maronita, estudió literatura en la Escuela Superior de Letras de Beirut. Era la hermana mayor de la novelista y periodista May Menassa, autora de “Caminando en el polvo” y “Maté a mi madre para vivir”.

En 1972, se mudó a París tras casarse con el médico e investigador Jean Ghata, tres años antes de que estallase la guerra civil libanesa. Su hija Yasmine Ghata es también escritora.

A lo largo de su carrera, Khoury-Ghata produjo unas cuarenta novelas y poemarios, explorando temas como el exilio, la memoria, la guerra, la identidad y la condición femenina.

Su primer poemario, “Rostros inacabados”, se publicó en 1966, seguido de “Tierras estancadas” en 1967. En 1971, presentó su primera novela, “Los inadaptados”.

Su obra narrativa incluye títulos como: “El hijo disecado” (1980), “Alboroto por una luna muerta” (1983), “Mortemaison” (1986), “Bayarmine” (1988), entre varios más. Además, sus libros más recientes se titulan “Marina Tsvetaeva, muriendo en Yelabuga” (2019) y “Lo que queda de los hombres” (2021).

Sus últimos poemarios fueron “Desarraigo de las almas errantes” (2024) y “¿Quién habla en nombre del jazmín?” (2025). También escribió libros para niños, como “Lección de aritmética al críquet” (1987) y “¿Para qué sirve la nieve?” (2009).

CT