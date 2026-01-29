ART WKND GDL 2026: Todo lo que no te puedes perder en la escena artística tapatía

Durante este fin de semana, Guadalajara se convierte en un epicentro de creatividad con ART WKND GDL 2026, un evento dedicado a celebrar y explorar la vibrante escena artística de la ciudad.

El Museo de Arte de Zapopan (MAZ), uno de los recintos culturales más importantes de la zona metropolitana, inaugurará el sábado 31 de enero a partir de las 10:00 horas la nueva obra de Tino Sehgal , creada especialmente para Zapopan, en el Andador 20 de Noviembre, entre el MAZ y Estación MAZ.

Sehgal, artista contemporáneo de renombre internacional y ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia 2013, presentará una versión especial de “These associations”, una obra sin objetos que se construye a partir de situaciones humanas, intérpretes y la participación de los transeúntes del andador.

Las principales galerías de la ciudad, como Galería Curro, Tiro al Blanco, Travesía Cuatro y Guadalajara 90210, también participarán con exhibiciones exclusivas . CORTESÍA / GALERÍA CURRO

En Estación MAZ, el diseñador francés Fabien Cappello presenta “Ribbons”, una intervención realizada dentro del Programa de Diseño del MAZ que transforma el vestíbulo del recinto en un espacio funcional, accesible y de encuentro.

Como parte de la jornada, se llevará a cabo la conversación Tino Sehgal en diálogo con Viviana Kuri Haddad, programada para las 12:00 horas en el Auditorio Juan José Arreola del MAZ.

Ese mismo día, a las 13:30 horas, se inaugurará en la Sala Lola Álvarez Bravo del MAZ la exposición “La escalera hizo caer la casa”, de la artista mexicana Alejandra Laviada, quien ofrecerá además una visita guiada abierta al público.

En Galería Plataforma, los tres niveles del espacio albergarán diferentes propuestas : en el primer nivel se presenta la exhibición colectiva “Here, Now” de pintura y fotografía, curada por Sacha Craddock; en el segundo, la muestra “Forma, Deforma, Reforma, Contrarreforma, Transforma” de Cristóbal Gracia y una instalación in situ de Luis Felipe Manzano, parte del proyecto “La Esquina”; y en el tercero, se exhiben obras de los residentes emergentes Maximiliano Ruelas y María Esteve.

Las principales galerías de la ciudad, como Galería Curro, Tiro al Blanco, Travesía Cuatro y Guadalajara 90210, también participarán con exhibiciones exclusivas que se darán a conocer durante el fin de semana.

