En el arranque de la Semana del Arte en Guadalajara, ART WKND GDL 2026 se plantea como el centro entre iniciativas públicas, privadas y espacios independientes. El programa se desarrollará de este jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero y, dentro de esta agenda, Galería Adentro tendrá una participación central con tres exposiciones y una acción performática, curadas por el comunicador y gestor cultural Juvenal Urzúa.

En entrevista con EL INFORMADOR, Urzúa contextualiza el crecimiento del evento dentro de un ecosistema que se ha ido transformando en los últimos años. “Esta semana está compuesta por un montón de actividades que todo el mundo hemos hecho, gestionado para llevar el arte contemporáneo a la ciudad”, señaló, al tiempo que destacó la incorporación de instancias gubernamentales en la programación cultural. “Uno de los elementos que me parece que en los últimos años ha tomado cierta relevancia es justamente el gobierno, que anteriormente había estado un poquito alejado… Creo que es bastante bueno, bastante positivo, que principalmente el gobierno de Guadalajara y Zapopan han colocado ciertas opciones, oferta cultural en el centro de la ciudad”.

Desde su perspectiva, esta apertura ha permitido ampliar los públicos y activar espacios abiertos y sitios históricos. “Han colocado oferta cultural en espacios abiertos, justamente para que más personas que quizás no están tan adentradas en el arte contemporáneo puedan disfrutar también este tipo de actividades”, dijo. En ese sentido, mencionó desde proyecciones de mapping hasta exposiciones al aire libre y propuestas vinculadas a las artes vivas.

Galería Adentro, ubicada dentro del restaurante Bruna, se suma a ART WKND GDL 2026 como un espacio expositivo que cruza arte, diseño, arquitectura y gastronomía. “En Galería Adentro, que es un espacio expositivo para las artes, el diseño, la arquitectura, incluso la gastronomía, tendremos tres exposiciones además de una acción”, explicó Urzúa. La inauguración está prevista para el jueves 29 de enero a partir de las 19:00 horas y las muestras permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo de 2026.

El recorrido inicia con “Vestigios de un paisaje invisible”, del artista tapatío Paul Lozano. Se trata de una exposición individual integrada por más de 40 obras inéditas que incluyen pintura, escultura, dibujo e instalación. “Es una exposición compuesta por más de 40 piezas en donde incluimos pintura, grabado, dibujo, escultura, es decir, múltiples materiales, de conceptos, de trabajo”, detalló el curador. Las piezas forman parte de un proyecto de investigación y creación apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte y proponen una reflexión sobre el paisaje, la geometría, la naturaleza, la construcción y el misticismo, a partir de escenas contenidas en vitrinas y habitaciones.

La segunda muestra es la colectiva “La labor de la labor de la labor”, integrada por 42 piezas de 17 artistas de distintas disciplinas. El proyecto revisa las relaciones de poder que atraviesan el trabajo artístico, así como la noción del arte como labor, empleo y eslabón dentro de una cadena económica global. “Es una exposición colectiva donde exploramos en términos de trabajo, no solamente trabajo manual, sino también trabajo conceptual, y la labor que se hace con artesanos, diseñadores y otros creativos”, apuntó Urzúa. Participan artistas como María Fernanda Aviña, Humberto Baca, Edgar Cobián, Gaal D. Cohen, Hiram Constantino, Iván Estrada, Ludwig Khole, Mónica Leyva, Jis, Francisco Morales, Margarita de la Peña, Joao Rodríguez, Rocío Sáenz, Gabriel Sánchez-Mejorada, Federico Silva, Emanuel Tovar y Valeria Villegas.

El cierre del programa en Galería Adentro estará a cargo de “Tiempo de Híbridos”, del diseñador y artista Norberto Miranda Feldhahn, quien presentará una selección de obra producida entre 2022 y la actualidad. El proyecto reúne 100 piezas de pequeño formato elaboradas con distintos tipos de plásticos recuperados de residuos agrícolas y urbanos, incluidos materiales provenientes de cultivos de plátano en Cihuatlán, Jalisco. La muestra incluye objetos utilitarios, piezas volumétricas y bolsas de alta moda pertenecientes a Bolsas Bolsón, iniciativa creada en 2018 y reconocida por la organización internacional What Design Can Do como práctica circular destacada.

Además de protagonizar un DJ set, Miranda realizará una acción performática en la que desmantelará una de sus piezas más representativas, “POV Eres una Banana”, realizada en 2023 con apoyo de Independencia Centro. “Se trata de una exposición de su trabajo creativo que incluye la indumentaria, el arte, la confección de bolsas, de ropa incluso, y con una acción muy específica en donde va a dar término a uno de sus proyectos insignia”, explicó Urzúa, al referirse al uso de plásticos reciclados de distintos orígenes.

Guadalajara entra en modo arte

Al hablar de la dinámica entre galerías durante la Semana del Arte, el gestor cultural destacó un ecosistema marcado por la diversidad y la colaboración. Más que un evento aislado, dijo, se trata de una suma de voluntades que ha ido tomando forma con los años. “La Semana del Arte en Guadalajara se ha construido a partir de múltiples esfuerzos, muchos de ellos impulsados desde las propias galerías y los estudios de los artistas”, señaló. Para Urzúa, esta confluencia de iniciativas ha permitido que la ciudad se proyecte más allá del ámbito nacional, al tiempo que fortalece su escena local. “Eso hace que todos pongamos un grano de arena, que abramos nuestras puertas a visitantes locales y extranjeros y que podamos ofrecer una agenda amplia y de calidad”, compartió.

Finalmente, adelantó otro de sus proyectos curatoriales en el marco de estos días: la presentación de “Laberinto insomne”, exposición individual de Hugo Robledo en Arsenal Galería, ubicada en Tomás de Gómez 83, en la zona de Arcos Vallarta. “Es el trabajo por primera vez en Guadalajara de forma individual de Hugo Robledo… explora la arquitectura, pero también una forma de ensoñación a partir de diversos materiales, principalmente en pintura y cerámica”, concluyó.

