El escritor Bernardo Esquinca publica nuevo libro de cuentos

El escritor mexicano Bernardo Esquinca, reconocido por su maestría en el género de terror y suspenso, regresa con “Rey Lepra”, su más reciente libro publicado por Editorial Almadía, consolida al autor como una de las voces más importantes del terror en México y América Latina.

En esta nueva entrega, Esquinca invita al lector a recorrer territorios diversos, desde las calles de la Ciudad de México y Guadalajara, hasta restaurantes exclusivos de Nueva York o incluso espacios remotos de Sudáfrica.

Cada relato se construye con una prosa envolvente que combina lo sobrenatural, lo cotidiano y lo perturbador, creando atmósferas en las que lo familiar se vuelve inquietante.

“Rey Lepra” no es únicamente una colección de cuentos de terror; también funciona como un espejo de la sociedad actual. Los relatos abordan temas como la violencia urbana, la injusticia social, el consumismo desmedido y la fascinación por la transgresión , mostrando que los horrores más impactantes a menudo se encuentran en la vida cotidiana y en los comportamientos humanos.

Uno de los elementos distintivos de la obra es la mezcla de ficción y autoficción. Algunos relatos incorporan experiencias y reflexiones personales del autor, lo que aporta un nivel adicional de autenticidad y profundidad.

Esquinca trabajó durante varios años en estos cuentos, cuidando cada historia para que encontrara su propio ritmo, voz y atmósfera, consolidando así la diversidad de tonos y estilos dentro del volumen.

Con este libro, Bernardo Esquinca demuestra una vez más su talento para entrelazar horror, crítica social y narrativa de alta calidad.

La narrativa de “Rey Lepra” también destaca por su capacidad de conectar lo local con lo global. Aunque muchos relatos se ambientan en ciudades mexicanas, Esquinca incorpora referencias internacionales, ampliando la perspectiva de sus historias y mostrando cómo los horrores y conflictos humanos trascienden fronteras.

Su estilo combina la tensión clásica del cuento de terror con un enfoque contemporáneo, haciendo que cada relato sea a la vez emocionante y reflexivo.

Críticos y lectores han señalado que “Rey Lepra” representa un hito en la obra de Esquinca, al consolidar su capacidad para construir historias que no solo provocan miedo, sino que también invitan a la introspección sobre la naturaleza humana, la moralidad y los comportamientos sociales.

La obra reafirma el compromiso del autor con un terror inteligente y sofisticado, capaz de confrontar al lector con sus propias emociones y pensamientos.

“Rey Lepra” ya se encuentra disponible en librerías físicas y digitales, y se espera que se convierta en una lectura imprescindible para quienes buscan un terror que desafíe la mente y explore las complejidades del mundo contemporáneo.

