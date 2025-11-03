El mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) fue galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125 mil euros, "por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana".

El anuncio fue realizado en Madrid por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun. El Premio Cervantes 2025 recae en el ensayista, escritor y crítico mexicano por su obra literaria "profunda y sostenida a la cultura hispánica" que "conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida". Celorio de 77 años recibirá el premio el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.

El jurado para esta edición estuvo integrado por los dos últimos ganadores del premio en 2023 y 2024, Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo, además de la académica Aura Egido, el crítico Constantino Bértolo, el escritor Manuel Rico y Mauricio Carrera en representación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

Gonzalo Celorio es cronista, ensayista y narrador. Estudió el doctorado en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, ha sido profesor en el Centro de Estudios Literarios de El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, secretario académico del Colegio de Letras, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y miembro y director de la Academia Mexicana de la Lengua, así como parte del Consejo Consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Entre su obra publicada se encuentran los siguientes títulos:

Crónica

Para la asistencia pública, Katún, 1985

Cuento

Modus periendi , Oasis (Libros del Fakir), 1983.

, Oasis (Libros del Fakir), 1983. Gonzalo Celorio (selección y nota introductoria de Eduardo Casar), UNAM/ Coordinación de Difusión Cultural Dirección de Literatura/ Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, (Material de lectura, Serie el cuento contemporáneo , 112), 1998.

(selección y nota introductoria de Eduardo Casar), UNAM/ Coordinación de Difusión Cultural Dirección de Literatura/ Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, (Material de lectura, Serie el cuento contemporáneo , 112), 1998. El velorio de mi casa y otros textos, UNAM, 2001 [Audiolibro]; Conaculta, 2006.

Ensayo

El surrealismo y lo real maravilloso , SEP (SepSetentas), 1976.

, SEP (SepSetentas), 1976. Tiempo cautivo . La Catedral de México, Miguel Ángel Porrúa, 1982.

. La Catedral de México, Miguel Ángel Porrúa, 1982. Los subrayados son míos , Arte y Cultura, 1987.

, Arte y Cultura, 1987. Velardianas, Gob. del Edo. de Sinaloa-Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, 1989.

Gob. del Edo. de Sinaloa-Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, 1989. La épica sordina , Cal y Arena, 1990.

, Cal y Arena, 1990. El alumno , IMC (Cuadernos de Malinalco), 1996.

, IMC (Cuadernos de Malinalco), 1996. Dos estaciones del tren que es mi casa . Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia, Centro de Investigación del Estado de Morelos, 1996.

. Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia, Centro de Investigación del Estado de Morelos, 1996. México, ciudad de papel , Tusquets (Marginales), 1997.

, Tusquets (Marginales), 1997. Ensayo de contraconquista , Tusquets, 2001; 2014.

, Tusquets, 2001; 2014. Cánones subversivos. Ensayos de literatura hispanoamericana , Tusquets (Tiempo de Memoria), 2009.

, Tusquets (Tiempo de Memoria), 2009. Del esplendor de la lengua española, Tusquets, 2016.

Novela

Amor propio , Tusquets (Andanzas), 1992; 2014.

, Tusquets (Andanzas), 1992; 2014. Y retiemble en sus centros la tierra, Tusquets (Andanzas), 1999; 2014.

Tusquets (Andanzas), 1999; 2014. Tres lindas cubanas , Tusquets (Andanzas), 2006; 2009; 2014.

, Tusquets (Andanzas), 2006; 2009; 2014. El metal y la escoria , Tusquets (Andanzas), 2014.

, Tusquets (Andanzas), 2014. Los apóstatas, Tusquets, 2020.

