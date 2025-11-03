El mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) fue galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español y dotado con 125 mil euros, "por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana".El anuncio fue realizado en Madrid por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun. El Premio Cervantes 2025 recae en el ensayista, escritor y crítico mexicano por su obra literaria "profunda y sostenida a la cultura hispánica" que "conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida". Celorio de 77 años recibirá el premio el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.El jurado para esta edición estuvo integrado por los dos últimos ganadores del premio en 2023 y 2024, Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo, además de la académica Aura Egido, el crítico Constantino Bértolo, el escritor Manuel Rico y Mauricio Carrera en representación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).Gonzalo Celorio es cronista, ensayista y narrador. Estudió el doctorado en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, ha sido profesor en el Centro de Estudios Literarios de El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, secretario académico del Colegio de Letras, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y miembro y director de la Academia Mexicana de la Lengua, así como parte del Consejo Consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).Entre su obra publicada se encuentran los siguientes títulos:CrónicaCuentoEnsayoNovelaCon información de EFE y de la Enciclopedia de la Literatura en México* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB