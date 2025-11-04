A más de veinte años de su creación, la puesta en escena “Las mujeres de Pedro Páramo”, de la compañía Huitzil Danza Teatro, continúa viva y en constante transformación. Bajo la dirección de Karla Pantoja y Juan Manuel González, la obra se presentará en tres escenarios distintos durante noviembre: el 7 y 8 en el foro Larva a las 19:30 horas, el 21 en la Casa del Mezquite, y el 28 y 29 en el Panteón de Belén, a las 20:00 horas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Pantoja recuerda que el proyecto nació casi por coincidencia, mientras ambos releían la novela de Juan Rulfo. “Fuimos a ver al Panteón de Belén una obra de teatro. Entonces por ese tiempo estábamos leyendo ‘Pedro Páramo’, la releímos y comentamos que estaría padre hacer una adaptación”, relata. La idea se materializó en un montaje que con el tiempo ha viajado por distintos escenarios dentro y fuera del país, pero que, paradójicamente, no había llegado al propio Panteón de Belén hasta el año pasado. “La hicimos para presentarla aquí y se dio”, celebra la directora.

El reto, asegura, fue dar vida escénica a una obra tan compleja como la de Rulfo. “Universalmente Rulfo es muy importante y es un reto adaptar su obra. Ya tenemos doce años con el montaje y nos ha ido bastante bien”, afirma. Lo que distingue esta versión es su claridad narrativa, pensada también para quienes se enfrentan por primera vez a la novela. “Puede pasar que cuando la gente la lee se pierde; nuestra adaptación quedó de tal manera que está entendible. Eso ha sido parte del éxito: que el público entiende el argumento, la secuencia, aunque sabemos que literalmente la novela no tiene una secuencia como tal”.

En ese sentido, Pantoja considera que la experiencia teatral ofrece una aproximación distinta a la historia. “Está la parte de la película, que estrenaron recientemente, pero no hay como el teatro, que es un arte vivo”, subraya.

El montaje, como toda obra que se mantiene vigente, ha atravesado distintas etapas. “La obra ha tenido sus transformaciones, cosas que todos los artistas escénicos sabemos que al remontar, releer o reinterpretar una obra y más de esta naturaleza, los personajes son riquísimos”, explica. Cada temporada representa para ella un redescubrimiento. “A lo mejor en una temporada digo ‘esta escena es mi favorita’, y en otra vuelve a ser otra. Cuando me toca estar en el elenco descubro cosas nuevas del personaje que me encantan”.

En su desarrollo, “Las mujeres de Pedro Páramo” también ha incorporado elementos originales que fortalecen su propuesta. “Esta obra comenzó sin música original y ahora ya la tenemos; la hizo el maestro Saúl Franco”, cuenta. Además, la pieza ha pasado por un proceso de depuración que la ha vuelto más ágil sin perder profundidad. “La primera versión duraba una hora cuarenta y cinco minutos, porque tratamos de no dejar personajes fuera. Luego fuimos quitando, agregando, y ahora dura una hora quince o una hora veinte, pero creo que va mejorando cada vez”.

El elenco, por su parte, ha sido dinámico, con algunos rostros que permanecen desde el inicio. “Hay algunos que se han mantenido como parte del elenco original. Una de ellas soy yo, además de estar en la dirección”, comenta. “Somos cuatro personas que hemos permanecido, pero el resto ha ido cambiando porque tienen otros proyectos, hacen audiovisual o están en rodajes. Eso también lo ha enriquecido”.

Para Huitzil Danza Teatro, la flexibilidad ha sido clave para mantener la vitalidad del proyecto. “Nos gusta ser respetuosos y abiertos a que cada artista tiene cosas que ofrecer. Lo que nos va proporcionando, de acuerdo con su sensibilidad y experiencia, lo tomamos. Enriquece la obra, aunque sea algo diferente a lo que nosotros habíamos puesto”, afirma Pantoja.

Al final, la directora destaca que la esencia de Huitzil Danza Teatro radica en la fusión de disciplinas. “Nos dedicamos a hacer tanto obras que son solo teatro, solo ballet clásico o danza contemporánea, como también a mezclar todas estas disciplinas. Hacemos multidisciplina”, resume.

Funciones y sedes

7 y 8 de noviembre, en el foro Larva, a las 19:30 horas.

21 de noviembre, en la Casa del Mezquite, a las 20:00 horas.

28 y 29 en el Panteón de Belén, a las 20:00 horas.

CT