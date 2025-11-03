Secretaría de Cultura organiza ciclo 'Amantes de los libros' previo a la FIL 2025

El programa Miércoles Literarios dedicará noviembre al ciclo “Amantes de los libros”, con actividades que anteceden la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y conmemoran el Día Nacional del Libro.

Las sesiones se realizarán los miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Ágora del Ex Convento del Carmen (Av. Juárez 612, Centro), con entrada libre. El ciclo, organizado por la Jefatura de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura de Jalisco, abordará la literatura catalana, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y la próxima participación de Barcelona como Invitada de Honor en la FIL 2025.

El programa iniciará el 5 de noviembre con la charla “Vendrán las flores: una aproximación a la literatura catalana”, a cargo de Caterina Cardona, especialista en lengua y literatura catalanas. La investigadora ofrecerá un panorama de las principales voces de esa tradición literaria y los temas que han definido su desarrollo, con énfasis en los autores contemporáneos.

El 12 de noviembre, en coincidencia con el Día Nacional del Libro, el dramaturgo y ensayista Guillermo Schmidhuber ofrecerá una charla dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, figura central del pensamiento novohispano.

La sesión incluirá una lectura dramatizada de La secreta amistad de Juana y Dorotea, a cargo del grupo Aleph Teatro. La obra, escrita por Schmidhuber, enlaza la vida de Sor Juana con la de Dorothy Schons, académica estadounidense pionera en los estudios sorjuanistas.

La especialista en lengua y literatura catalanas, Caterina Cardona. CORTESÍA/ Francisco Herrera

La tercera sesión, programada para el 19 de noviembre, estará dedicada a la presentación del programa literario de Barcelona en la FIL 2025. La directora general del encuentro, Marisol Schulz, detallará las actividades que se desarrollarán en torno a la ciudad invitada, sus autores y propuestas académicas.

El ciclo concluirá el 26 de noviembre con la conferencia “Barcelona en tres voces: la ciudad como personaje literario”, impartida por Teresa González Arce, investigadora de la Universidad de Guadalajara. En su exposición, analizará cómo escritores como Mercè Rodoreda, Eduardo Mendoza y Juan Marsé han representado la capital catalana en su obra.

Marisol Schulz. CORTESÍA/ Francisco Herrera

