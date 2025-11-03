Celebran en Guadalajara la edición 13 de la Gran Fiesta de Cine Mexicano

Del 7 al 14 de noviembre se celebrará la edición número 13 de la Gran Fiesta de Cine Mexicano (GFCM), una cita que se ha convertido en un referente para la promoción del cine independiente nacional. Con sede principal en Cinemex Sania y proyecciones en el Cine Mayahuel, el edificio Arroniz de la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Cine Movie de Guanajuato, el festival presentará una selección de largometrajes y documentales que destacan por su diversidad temática y su origen jalisciense.

La película inaugural será Sobre las olas, dirigida por Horacio Alcalá, que además competirá por la Minerva Tapatía, el máximo galardón del encuentro. Desde su creación en 2012, la Gran Fiesta de Cine Mexicano ha apostado por impulsar producciones nacionales con el propósito de fortalecer su camino hacia la exhibición comercial tanto dentro como fuera del país.

En rueda de prensa, Frank Rodríguez, co-director del festival, recordó los inicios. “El festival cumple 13 años, fue creado por Ernesto Rodríguez que antes dirigía el Cineforo y Manuel Villaseñor, quienes junto conmigo hicimos este sueño desde hace 13 años. El festival se ha enfocado desde el principio en presentar películas jaliscienses y de mexicanos en el mundo”, señaló.

Rodríguez destacó la respuesta del público durante más de una década. “Tenemos una venta de boletaje del 95 o 96%. De los cinco o seis mil boletos disponibles por semana, normalmente se venden casi en su totalidad. En menos de dos horas ya se habían vendido 2 mil 350 boletos, lo cual nos demuestra que el público quiere ver su ciudad retratada”.

En esta edición, se exhibirán más de 30 largometrajes, entre ellos dos coproducciones con España: Scavenger, de Rubén Arnaiz, y Nos veremos esta noche, mi amor, de Paco Arasanz, ambas en estreno mundial. También se presentarán títulos como Estela, ópera prima de Adrián Araujo estrenada en Sitges; Oxidado, de Hugo Carrillo (coproducción con Canadá); Tumorrou, de Alek García; y Ceremonia, del director tapatío Dan Chávez.

La programación se complementará con homenajes a figuras del medio artístico como Luis Felipe Tovar, Lalo “el Mimo”, Mike Laure (q.e.p.d.) y Adrián Araujo, este último de manera póstuma. La ceremonia de clausura se realizará el 14 de noviembre en el Teatro Palcco. Entre los invitados especiales figuran Alberto Estrella, Rodrigo Murray, Mónica Huarte, Isaura Espinoza, Enoc Leaño, Adal Ramones y Miguel Pizarro, quien presentará su película Lecciones de otoño.

Frank Rodríguez adelantó además que el festival tendrá el estreno mundial de "Guerra oculta", la secuela de Sound of Freedom de Eduardo Verástegui. “Las dos coproducciones que se hicieron Guadalajara y Canadá estarán presentes, y por primera vez el consulado canadiense participará en esta edición”, explicó.

Para Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, la relevancia del encuentro es evidente. “Tiene que haber un festival que realmente se preocupe por el cine que se hace en Jalisco, por los escenarios, las locaciones, los actores y las producciones que surgen desde aquí. La Gran Fiesta de Cine Mexicano es precisamente eso: una celebración de todo lo que se filma en el estado durante el año”, afirmó.

Tavares subrayó la importancia de que el festival sirva como vínculo con los premios nacionales. “Con solo participar en la Gran Fiesta del Cine Mexicano, las películas tienen acceso a competir en las Diosas de Plata. Es un reconocimiento muy valioso porque proviene de los periodistas del espectáculo y no de la crítica”.

Por su parte, Sergio Alvarado, encargado de los patrocinios, destacó que el evento experimentará un crecimiento significativo. “Uno de los retos grandes era hacerlo más grande, ampliarlo a nivel nacional. Jalisco ha demostrado ser uno de los estados más importantes a nivel cinematográfico. Este año hay un crecimiento del 300% respecto a los anteriores, y el reto será seguirlo expandiendo”, comentó.

Rodríguez subrayó también la importancia de las nuevas generaciones. Desde hace tres años, el festival cuenta con una sección dedicada a Futuros Cineastas, donde participan menores de 17 años. “De ahí surgieron dos largometrajes hechos por jóvenes de menos de 25 años. La idea es que sigan creciendo desde los cortos hasta llegar a su ópera prima”, explicó.

Respecto a Sobre las olas, Horacio Alcalá detalló que se trata de una coproducción entre España, Francia y México, rodada en un 90% en los Altos de Jalisco y el Lago de Chapala. “No todas las películas tienen por qué hacerse en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay otros espacios abiertos. En los Altos de Jalisco nos han abierto las puertas para muchísimas localizaciones. Esta película, como otras, abrirá las puertas para que dinero del extranjero venga a rodar a Jalisco”, afirmó el cineasta.

El edificio Arroniz se sumará a las sedes con una retrospectiva de las mejores películas jaliscienses presentadas en los últimos 12 años, mientras que el Cine Mayahuel programará producciones de estados invitados como Baja California y Puebla. Juan Antonio Ruíz Domínguez, jefe de la Coordinación de Artes Audiovisuales, explicó que el objetivo es mantener vivas las películas que han concluido su ruta de distribución. “Hemos presentado más de 50 películas en distintos municipios y no hemos repetido ninguna. Eso habla de la enorme cantidad de cine que se produce en Jalisco y de la necesidad de ver estas historias”, dijo.

Israel López, director de CNMG, resaltó la expansión del festival hacia otras entidades. “Nos llena de orgullo traer películas como ‘Guerra Oculta', la segunda parte de Sound of Freedom, con la presencia del elenco y de Jim Caviezel. Además, buscamos apoyar a los cineastas, guionistas y actores que están renaciendo y ofrecerles nuevas oportunidades”, comentó.

Al reflexionar sobre la permanencia del encuentro, Rodríguez aseguró que su éxito radica en la conexión con el público local. “Cuando nació el festival no existía un espacio para recibir al cine jalisciense. Lo que nos ha sorprendido es la fe del público. Nunca nos importó el glamour o las alfombras rojas. La gente quiere ver retratada su ciudad. Ese es el secreto del festival”, expresó.

MF