Andrea Henning abre su proceso creativo al público como primera residente de Alma Colectiva

El acto de crear, para la artista canadiense Andrea Henning, comienza con una pregunta sencilla: cómo volver a sentir el cuerpo y el entorno en un mundo marcado por la velocidad y la distancia. Esa búsqueda se materializará en Guadalajara con el Estudio Abierto de Andrea Henning, actividad que marcará su participación como la primera residente en el espacio cultural Alma Colectiva, el próximo jueves 26 de marzo a las 18:30 horas.

La propuesta no se plantea como una exposición tradicional ni como la presentación de una obra concluida. En cambio, la artista abrirá al público el proceso creativo desarrollado durante su estancia en la ciudad, invitando a los visitantes a observar un trabajo en evolución, aún en transformación.

“Esto no se trata de crear una exposición terminada. Se trata de compartir lo que ha ocurrido durante los últimos dos meses: la experiencia, el proceso y cómo las cosas permanecen inacabadas, pero en movimiento. Se trata de mostrar algo que está vivo y que sigue evolucionando”, explicó Henning, conversando con EL INFORMADOR .

La residencia artística representa un nuevo capítulo para Alma Colectiva, una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más relevantes en el occidente del país, cuya historia se remonta a finales de la década de los ochenta, cuando el empresario tapatío Aurelio López Rocha y su esposa, Josefina Martínez de López, iniciaron un proyecto cultural guiado por el interés de reunir obras que dialogaran con su tiempo.

Con el paso de más de tres décadas, el acervo ha crecido hasta convertirse en una colección multidisciplinaria que reúne pintura, escultura, fotografía, gráfica e instalación, con especial atención en el arte mexicano contemporáneo y en propuestas internacionales. Hoy, el proyecto se ubica en el complejo cultural Kasa Capital, en el tradicional barrio de la Capilla de Jesús, donde conviven espacios culturales, archivos documentales y colecciones privadas.

El cuerpo como punto de partida

La práctica artística de Andrea Henning se caracteriza por su carácter multidisciplinario y por un enfoque que combina escultura, pintura, dibujo, performance, cerámica y fotografía. Su trabajo se centra en la exploración de materiales y en la relación directa con la materia, entendida como un elemento con energía y significado propios. Para la artista, la creación implica un proceso más allá de una idea conceptual: el contacto físico con el entorno y los objetos que encuentra en su vida cotidiana.

“Cuando las personas miran el trabajo, ocurre algo cuando la obra está muy cerca del cuerpo. La experiencia no es solo visual; es una experiencia física", dice Henning. "Creo que estamos muy separados en el mundo, ya sea digitalmente o socialmente, y muchas veces también de nuestros propios cuerpos. Necesitamos tiempo para experimentar cómo existimos en nuestro propio cuerpo”, reflexionó.

Esa perspectiva se traduce en una práctica artística que parte del movimiento y la observación. Caminar, recolectar objetos y reconocer las señales culturales de un lugar se convierten en herramientas de trabajo que permiten a la artista construir narrativas visuales a partir del territorio. Su obra cuestiona, además, las fronteras entre lo humano y lo no humano, así como los límites que las sociedades establecen entre el individuo y su entorno. La materia, en este sentido, deja de ser un recurso pasivo y se convierte en un interlocutor dentro del proceso creativo.

Una residencia que dialoga con el entorno local

La llegada de Henning a Guadalajara es más que una invitación institucional; responde a un interés por comprender el contexto cultural y social de la ciudad. Durante su estancia, la artista ha explorado distintos espacios urbanos y ha observado las dinámicas comunitarias que se desarrollan en ellos. Además, no es la primera vez que viene a México. Para la creadora, nuestro país representa un territorio fértil en términos culturales y materiales, capaz de estimular nuevas formas de producción artística.

“México es muy rico en materiales, y he tenido la oportunidad de estar rodeada de muchas personas creativas y de muchas experiencias. He encontrado que no importa a dónde vaya —ya sea la Ciudad de México, Oaxaca u otros lugares— siempre existe una energía creativa muy fuerte” , señaló.

La artista considera que esa vitalidad cultural influye directamente en su trabajo y en su forma de entender el arte como una práctica colectiva, capaz de generar vínculos entre las personas y los espacios que habitan. Su participación en el programa de residencias de Alma Colectiva tiene la intención de lograr esa lógica: acercar el proceso artístico al público y promover el intercambio de ideas entre creadores y comunidades.

“Me siento honrada y agradecida de estar aquí. Tengo mucha curiosidad por conocer la respuesta de las personas ante los materiales y objetos que he incorporado en mi trabajo. Pero, sobre todo, prefiero estar presente y compartir la experiencia directamente”, expresó.

CORTESÍA

Un espacio abierto al proceso

El formato de estudio abierto permitirá a los visitantes recorrer el espacio de trabajo de la artista y observar las piezas que ha desarrollado durante su residencia. La actividad busca romper con la idea de la obra como resultado final y, en cambio, mostrar el arte como un proceso continuo. En ese sentido, la experiencia se concibe como un encuentro entre el público y la creación en tiempo real, donde la obra se entienda, más que como un objeto cerrado, como una construcción en permanente transformación.

El Estudio Abierto de Andrea Henning se llevará a cabo el jueves 26 de marzo a las 18:30 horas, con acceso mediante cita previa. Calle San Felipe 876. La actividad marcará el inicio de una nueva etapa para Alma Colectiva, en la que el proceso creativo se convierte en el centro de la experiencia artística y en un punto de encuentro entre el arte y la vida cotidiana.

YC