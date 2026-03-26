Antes de que se levante el telón, el escenario del Teatro Degollado vive días de intensa actividad. Ensayos prolongados, ajustes técnicos y decisiones de último momento forman parte del proceso que antecede al estreno de “Peter Pan”, el ambicioso montaje coreográfico de Septime Webre que llegará por primera vez a México bajo la producción y protagonismo del bailarín mexicano Tonatiuh Gómez, en colaboración con el Ballet de Jalisco.

Para Gómez, las jornadas previas al estreno representan una mezcla de desgaste físico y emoción creativa. Tras meses de trabajo, el montaje entra en su fase definitiva, donde cada detalle debe consolidarse.

“Desde la parte como artistas se pone un poquito pesado porque ya traemos toda la carga del montaje, pero también es bien bonito empezar a verlo agarrar forma”, comparte el bailarín en entrevista con EL INFORMADOR. “Ahora, todo es pasar la obra, ganar cardio y afinar detalles; mientras tanto, desde producción siguen apareciendo cosas que no prevés y tienes que resolver casi con bomberazos”.

La magnitud del proyecto -que involucra a cientos de personas entre artistas y equipo creativo- convierte cada ajuste en un reto logístico. Sin embargo, Gómez considera que justamente esa complejidad define el carácter de una producción de gran formato.

Un sueño gestado durante más de un año

La llegada de “Peter Pan” a Guadalajara comenzó como una idea personal que el bailarín decidió convertir en realidad. Hace poco más de un año, se acercó directamente al coreógrafo Septime Webre, actual director artístico del Hong Kong Ballet, para plantearle la posibilidad de presentar su versión del clásico con una reinterpretación visual inspirada en México.

“Le dije: ‘Traigo el sueño de traer ‘Peter Pan’ y me encantaría hacerlo con tu versión, pero reimaginándola’”, recuerda. La propuesta consistía en respetar la coreografía y la narrativa original, pero trasladar su universo visual hacia la península de Yucatán, incorporando referencias culturales mexicanas.

El proyecto tomó forma a través de la Fundación Tonatiuh Gómez, cuyo objetivo es integrar identidad cultural en las producciones artísticas. Así comenzó un proceso que incluyó diseño escenográfico, vestuario, multimedia y la búsqueda de aliados institucionales hasta concretar la colaboración con el Ballet de Jalisco.

“El ballet tiene una dirección extraordinaria y pensé que era una gran oportunidad hacer algo de esta escala con ellos”, señala.

La elección del Teatro Degollado tampoco fue casual. Para Gómez, el recinto representa un espacio simbólico tanto para la compañía como para la ciudad.

“Es un teatro majestuoso. Estar ahí, ya sea como público o como artista, es impresionante. Tiene sus retos porque el escenario es inclinado, pero también le da un carácter único a la experiencia”.

Un ballet abierto a todos

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es romper con la idea de que el ballet clásico es exclusivo o inaccesible. Para ello, la obra integra distintos lenguajes escénicos y estilos de movimiento.

“Hay escenas donde mezclamos técnica clásica con hip-hop, tango o slapstick”, comenta. “Lo usamos con ciertos personajes para hacerlo divertido, misterioso y también cómico”. La intención es ampliar la percepción del ballet y hacerlo cercano a espectadores que quizá nunca han asistido a una función.

“Muchas personas escuchan ‘ballet’ y piensan que es aburrido o solo para especialistas. Esta obra abre la puerta a todo el público; no necesitas saber de danza para disfrutarla”.

La producción involucra a más de 300 personas en total, con más de 80 artistas en escena por función, entre bailarines profesionales, jóvenes intérpretes y niños seleccionados mediante audiciones abiertas en distintas ciudades del país, una decisión que buscó integrar a la comunidad dentro del proyecto.

El instante antes de salir a escena

Tonatiuh Gómez también enfrenta el reto desde su papel como intérprete principal. A minutos de entrar al escenario, describe un proceso emocional que combina nervios y concentración absoluta.

“El que diga que no se pone nervioso está mintiendo”, afirma entre risas. “Yo siempre estoy calentando y hago respiraciones que se volvieron un ritual”. Ese momento previo, explica, lo lleva a un estado que define como “flow”. “Es como meterte bajo el agua: el ruido desaparece y entras en una burbuja. Cuando sales al escenario, las luces y la historia rompen esa burbuja y entras a otra dimensión. Ya no estás pensando en pasos o acrobacias, estás contando una historia”.

Para el bailarín, ese tránsito emocional es indispensable para que el espectáculo trascienda el entretenimiento y logre conectar con el público.

Un clásico que dialoga con el presente

Aunque “Peter Pan” pertenece al imaginario colectivo desde hace generaciones, el equipo creativo buscó encontrar una manera de conectar la historia con públicos contemporáneos sin alterar su esencia narrativa.

“Queríamos respetar la historia como es, porque tiene valores muy bonitos que vale la pena seguir compartiendo”, afirma Gómez. “Más allá de la magia y la aventura, habla de la familia, de crecer, de pertenecer. Son cosas que sentimos que se han ido perdiendo y que queremos revivir desde el ballet”.

La estrategia para atraer nuevas audiencias no pasa por modificar el argumento, sino por transformar la experiencia escénica. El montaje incorpora videomapping, animación digital y efectos multimedia que acompañan momentos clave de la historia, desde la sombra de Peter Pan hasta escenas del barco pirata.

“No estamos haciendo teatro tradicional únicamente con tramoya; usamos tecnología porque si queremos enganchar a generaciones más jóvenes tenemos que reimaginar la forma de contar”, explica.

El resultado busca dialogar simultáneamente con distintos públicos quienes sienten nostalgia por el personaje, y quienes lo descubrirán por primera vez.

Temporada inaugural en Guadalajara

“Peter Pan”, de Septime Webre, tendrá su estreno en abril, en el Teatro Degollado; ofrecerá funciones los días 10 y 11 (dos funciones), 12 (dos funciones), 17 y 18 (dos funciones) y 19 (dos funciones) de abril. Guadalajara será la primera ciudad en presenciar la producción antes de su paso por Ciudad de México en donde se presentará en el Auditorio Nacional y luego en Tijuana.

CT