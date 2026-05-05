Batalla de Puebla: ¿Por qué también se celebra en EU?

Como cada año, en la Ciudad de Puebla se celebró un desfile militar conmemorativo del 5 mayo, fecha en la que ocurrió un enfrentamiento clave de la historia mexicana en esa misma ciudad en el año de 1862, en dicha batalla el ejército mexicano vencía a la armada francesa.

Se recuerda el 5 de mayo de 1862 como el día en el que, la milicia mexicana liderada por el general Ignacio Zaragoza, logró una victoria inesperada frente a las tropas francesas bajo el mando del conde Ferdinand Latrille de Lorencez.

Con apenas unos dos mil soldados, las fuerzas mexicanas resistieron el avance de cerca de seis mil militares franceses en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla. El resultado fue contundente con más de mil bajas del lado europeo y un triunfo simbólico para México que sorprendió al mundo.

Aunque la guerra continuó después, este enfrentamiento se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad nacional.

¿Por qué Francia invadió México?

El origen del conflicto se remonta al gobierno de Benito Juárez, cuando el país enfrentaba una grave crisis económica tras la Guerra de Reforma. México tenía una deuda externa de aproximadamente 80 millones de pesos con potencias europeas, entre ellos:

Inglaterra

España

Francia

Ante la falta de recursos, Juárez decretó en 1861 una suspensión temporal de pagos. Esto provocó la reacción de la llamada Alianza Tripartita, que amenazó con intervenir militarmente.

Aunque Inglaterra y España optaron por negociar, Francia decidió continuar con la invasión con un objetivo más ambicioso; quería establecer una monarquía favorable a sus intereses en territorio mexicano.

¿Qué ocurrió después de la victoria mexicana?

A pesar del triunfo en Puebla, la guerra no terminó ahí. Las tropas francesas se reorganizaron y, con refuerzos, lograron avanzar hasta la capital. En 1864, el archiduque Maximiliano de Habsburgo llegó a México junto a Carlota para instaurar el Segundo Imperio Mexicano, respaldado por Francia.

Sin embargo, la resistencia republicana encabezada por Juárez se mantuvo activa desde el norte del país. Finalmente, en 1867, el imperio cayó y México recuperó su soberanía.

¿Por qué el 5 de mayo es tan popular en Estados Unidos?

La celebración del 5 de mayo trascendió fronteras y adquirió un significado especial en EU, particularmente entre la comunidad mexicana y latina. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, la primera conmemoración registrada ocurrió en Texas en 1867, impulsada por mexicanos que celebraban la resistencia ante fuerzas extranjeras.

Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada como símbolo de identidad cultural, especialmente durante el movimiento chicano del siglo XX ; por lo que actualmente, ciudades como Los Ángeles organizan festivales masivos, donde el 5 de mayo incluso supera en popularidad a otras fechas mexicanas.

TG